Deutsche Snowboarder starten gut ins neue Jahr

Dienstag, 10.01.2017

Es gewann die Österreicherin Daniela Ulbing, die ihren ersten Sieg im Weltcup feierte.

Alexander Bergmann (Bischofswiesen) scheiterte am österreichischen Routinier Andreas Promegger, nachdem er sich zuvor im Achtelfinale noch gegen Olympiasieger Vic Wild (Russland) durchgesetzt hatte.

Bergmann wurde am Ende guter Siebter. Patrick Bussler (Aschheim) war bereits in der ersten K.o.-Runde vom am Ende drittplatzierten Promegger besiegt worden. Christoph Mick (Italien) fuhr im Finale zu seinem zweiten Weltcupsieg.

