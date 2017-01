Schempp in Antholz ohne Podestplatz

Freitag, 20.01.2017

"Ein fünfter Platz ist nicht so schlecht, deswegen bin ich sehr zufrieden", sagte Schempp auf 1640 m Höhe im ZDF: "Ich komme mit der Höhe hier gut zurecht, ich habe keine großen Probleme und fühle mich sehr wohl."

Hinter Staffel-Olympiasieger Schipulin, der erstmals in diesem Winter gewann, landete Doppel-Olympiasieger Martin Fourcade (Fankreich/2) auf Rang zwei. Der Führende im Gesamtweltcup verpasste seinen elften Saisonsieg im 14. Rennen um 41,0 Sekunden. Den dritten Platz belegte Sergej Semenow (Ukraine/1).

Dahlmeier will gelbes Trikot verteidigen

Zweitbester Deutscher war Ex-Sprintweltmeister Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/2) als Neunter. Benedikt Doll (Breitnau/2) wurde Elfter und Erik Lesser (Frankenhain/3) schaffte es auf Rang 21. Michael Willeitner (Berchtesgarden/4) musste sich mit Platz 42 begnügen, Matthias Bischl (Söchering/6) war als 81. schwächster DSV-Athlet.

Am Samstag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) will Laura Dahlmeier (Partenkirchen) im Massenstart der Frauen das Gelbe Trikot erfolgreich verteidigen, das sie am Donnerstag durch ihren Einzel-Sieg zuürckerobert hatte. Zudem hoffen die deutschen Männer in Italien auf den ersten Staffelsieg seit fast zwei Jahren.

