Gössner enttäuscht in Duszniki Zdroj

Mittwoch, 25.01.2017

Ohne ihre Weltcup-Siegerin Nadine Horchler, die nicht startete, gingen die deutschen Biathletinnen leer aus. Beste Deutsche war Karolin Horchler als Sechste, Miriam Gössner wurde 29.

Nadine Horchler hatte in der Vorwoche in Antholz den ersten Weltcup-Sieg ihrer Karriere gefeiert und damit in letzter Minute das Ticket für die WM in Hochfilzen (9. bis 19. Februar) ergattert. Vom Deutschen Skiverbandwurde sie am Mittwoch in das elfköpfige Aufgebot berufen.

