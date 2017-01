Biathleten in Ruhpolding mit Bestbesetzung

Dienstag, 10.01.2017

Mit diesem Team hatte es bei der WM 2016 in Oslo zu Silber gereicht.

"Man muss sicher Frankreich, Russland und Norwegen auf dem Schirm haben. Aber ich denke, dass wir mit unserem Material wieder vorne dabei sein werden", sagte der Thüringer Erik Lesser: "Wenn wir dann am Schießstand die Schüsse gut setzen, ist das Podium drin."

Im einzigen Staffelrennen der Saison hatte es im Dezember in Pokljuka/Slowenien den dritten Platz hinter Frankreich und Russland gegeben. Den bislang letzten Sieg feierten Schempp und Co. im März 2015 bei der WM in Kontiolahti. In Ruhpolding gab es vor elf Jahren den letzten Sieg.

