Schmitt traut Eisenbichler große Zukunft zu

Dienstag, 03.01.2017

Eisenbichler liegt bei der Vierschanzentournee zur Halbzeit als bester Deutscher in der Gesamtwertung auf dem vierten Platz. Sowohl in Oberstdorf (6.) als auch in Garmisch-Partenkirchen (4.) hatte der 25-Jährige das Podest knapp verfehlt, im Gesamtweltcup ist er mittlerweile Fünfter.

Alle Wintersport-News