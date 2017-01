Björgen triumphiert am "Mörderbakken"

Sonntag, 29.01.2017

Dreieinhalb Wochen vor Beginn der Titelkämpfe in Finnland setzte sich Björgen auf der WM-Strecke von 2015 mit 0,5 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg durch. Mit Platz drei machte Heidi Weng (+8,1) den Norge-Dreifachsieg perfekt und festigte ihre Führung im Gesamtweltcup.

Björgen war nach der Geburt ihres ersten Kindes zu Saisonbeginn in den Weltcup zurückgekehrt und hatte gleich beim Auftakt im finnischen Ruka einen Sieg gefeiert. Nach einer Verschnaufpause seit Mitte Dezember hatte sie am Wochenende vor Falun bereits über 10 km im freien Stil gewonnen.

Die deutschen Läuferinnen hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun, als beste DSV-Starterin kam Stefanie Böhler (Ibach) mit 2:05,6 Minuten Rückstand auf Platz 18. Katharina Hennig (Oberwiesenthal) wurde 20 (+2:20,4), Victoria Carl (Zella-Mehlis) kam auf Rang 25 (+3:10,8), Elisabeth Schicho (Schliersee) verpasste als 43. (+5:15,9) die Weltcup-Punkte.

Im Sprint am Samstag hatte Sandra Ringwald (Schonach), zwei Wochen zuvor noch starke Vierte in Toblach, als 26. für das beste deutsche Ergebnis gesorgt. Der Sieg ging an Stina Nilsson, die als erste Schwedin ein Weltcuprennen im heimischen Wintersport-Mekka Falun gewann. In Falun hatte zuvor in 46. Weltcup-Rennen nie eine Lokalmatadorin gesiegt.

