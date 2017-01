Dahlmeier siegt in Antholz

Donnerstag, 19.01.2017

Platz zwei sicherte sich Anais Chevalier (Frankreich/1) vor Alexia Runggaldier (Italien/1).

"Für mich geht heute ein Traum in Erfüllung. Es ist super cool, vor der Kulisse hier zu gewinnen. Schöner könnte es gar nicht sein an so einem Tag", sagte Dahlmeier nach ihrem ersten Antholz-Sieg im ZDF: "Es war unheimlich schwierig mit dem Schießen. Ich habe kämpfen müssen und es war schwer ins Rennen zu finden. Ich habe versucht, mein eigenes Ding zu machen."

Durch die schwachen Ergebnisse ihrer Konkurrentinnen Gabriela Koukalova (Tschechien) und Kaisa Mäkäräinen (Finnland), die beide die Top 10 verpassten, übernimmt Dahlmeier auch wieder das Gelbe Trikot. Dieses hatte die Weltmeisterin in der Verfolgung Anfang Januar überhaupt nur verloren, weil sie in Oberhof freiwillig auf zwei Rennen verzichtete. Das begehrte Leibchen wird sie am Samstag im Massenstart wieder tragen.

Für Dahlmeier war es der elfte Weltcupsieg ihrer Karriere, bereits zum Saisonauftakt in Östersund hatte sie über 15 km gewonnen und ist spätestens jetzt die große Favoritin auf Gold bei der WM in Hochfilzen/Österreich (9 bis 19. Februar).

