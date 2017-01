Lochner und Friedrich holen Doppelsieg

Samstag, 21.01.2017

Dabei hatte der 26-Jährige fast drei Zehntelsekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Friedrich mit Martin Grothkopp. Dritter wurde Routinier Steven Holcomb aus den USA.

Nico Walther (Oberbärenburg/mit Eric Franke) rundete das starke deutsche Ergebnis auf der Natureisbahn in der Schweiz mit dem vierten Rang ab. Friedrich hatte zuvor in diesem Winter bei drei Starts im Zweier drei souveräne Siege gefeiert. Mit Blick auf die WM am Königssee im Februar liefern sich nun Friedrich und Lochner ein Duell um die Rolle als Top-Favorit. Am Sonntag (10.30 Uhr) steht in St. Moritz noch das Vierer-Rennen auf dem Programm, hier ist Europameister Lochner erster Sieganwärter.

Bei den Frauen unterstrich Senkrechtstarterin Mariama Jamanka (BRC Thüringen) ihren Status als deutsche Medaillenhoffnung für die WM. Die Europameisterin wurde Vierte und verpasste das Podest um knapp drei Zehntel. Mit Anschieberin Annika Drazek musste sich Jamanka nur Elana Meyers Taylor aus den USA sowie Olympiasiegerin Kaillie Humphries (Kanada) und Jamie Greubel Poser (USA) geschlagen geben.

Christin Senkel (Erfurt) belegte mit Franziska Bertels den guten siebten Platz. Vor einer Woche hatte Jamanka in Winterberg nach zuvor durchschnittlichen Ergebnissen sensationell den EM-Titel gewonnen, Drazeks Comeback nach langer Verletzungspause spielte dabei eine große Rolle. Weltcupführende ist Humphries (1044 Punkte) vor Greubel Poser (1009), Jamanka (682) belegt den siebten Rang.

