Lochner holt ersten Weltcupsieg im Viererbob

Sonntag, 08.01.2017

Zweier-Weltmeister Francesco Friedrich fiel im zweiten Lauf noch vom zweiten auf den dritten Platz zurück.

Friedrichs Oberbärenburger Teamkollege Nico Walther verpasste das Podest als Sechster um rund eine halbe Sekunde. Sechs Wochen vor der Heim-WM am Königssee war die Leistung der deutschen Bobs insgesamt dennoch richtungweisend. Friedrich hatte am Samstag das Zweier-Rennen souverän für sich entschieden, die neu gekauften Wallner-Bobs geben dem Bob- und Schlittenverband für Deutschland dabei neue Möglichkeiten im Materialbereich.

Zudem sind die deutschen Bobs rund ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang am Start derzeit fast konkurrenzlos. In beiden Schlitten kamen die besten Anschubleistungen in Altenberg stets von den Athleten von Bundestrainer René Spies, Friedrich war der deutlich Schnellste. Bei den Frauen waren am Freitag Mariama Jamanka und Christin Senkel dagegen nicht über die Plätzen zehn und elf hinausgekommen.

Alle Wintersport-News im Überblick