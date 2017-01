Erfolgreicher Knietest: Neureuther "bereit"

Samstag, 28.01.2017

Aufatmen bei Felix Neureuther: Der beste deutsche Ski-Rennläufer kann am Sonntag beim Weltcup-Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen nun doch an den Start gehen. Das gab der 32-Jährige am Samstagmorgen nach einem erfolgreichen Knietest über seine Facebook-Seite bekannt.

"Ich bin bereit für mein Heimrennen", schrieb Neureuther über ein Foto, das ihn von hinten im Rennanzug und auf Skiern zeigt. Neureuthers Start beim letzten Riesenslalom vor der WM in St. Moritz (6. bis 19. Februar) war wegen einer Kapselzerrung im linken Knie fraglich gewesen. Der Partenkirchner hatte sich die Blessur bei seinem Sturz beim Nachtslalom in Schladming am vergangenen Dienstag zugezogen.

