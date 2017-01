EM: Pechstein wird Sechste

Samstag, 07.01.2017

"Das war ein gutes Training auf dem Weg zur WM. Ich wollte mein Rennen machen. Das ist mir gelungen", sagte Pechstein: "Ich bin nicht unzufrieden mit meinen fast 45 Jahren. Den Weltcup kann man nicht mit einer EM vergleichen, mit einem Mehrkampf mit mehreren Strecken. Ich fühlte noch die 1500 m."

Die Niederländerin Ireen Wüst sicherte sich derweil ihren fünften EM-Titel. In den ersten drei Rennen des Vierkampfs lief die 30-Jährige jeweils Bestzeit. Über 5000 m wurde sie Zweite hinter der Tschechin Martina Sablikova, die sich den Vize-Europameistertitel sicherte. Bronze ging an die Niederländerin Antoinette De Jong.

Pechstein war am Freitag über 500 m in persönlicher Saisonbestzeit (40,59 Sekunden) auf Platz neun gelaufen und beendete anschließend das 3000-m-Rennen als Siebte (4:10,02). Über die 1500 m belegte sie am Samstagvormittag den neunten Platz und erreichte nur knapp als Achte das Finale. Sie war die einzige deutsche Starterin bei der Allround-EM.

