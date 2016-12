Freund führt Tournee-Aufgebot an

Montag, 26.12.2016

Freund hatte nach einer Hüft-Operation im Frühjahr fünf Monate der Vorbereitung verpasst. Der Tournee-Zweite des Vorjahres feierte zwar beim Weltcup-Auftakt in Kuusamo einen überraschenden Sieg, schaffte es anschließend aber nicht mehr auf das Podest. Bester DSV-Adler war zuletzt Markus Eisenbichler, der in Lillehammer als Dritter erstmals in seiner Karriere auf dem Podium landete.

Das DSV-Aufgebot für die Springen in Oberstdorf (30. Dezember) und Garmisch-Partenkirchen (1. Januar): Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Richard Freitag (Aue), Severin Freund (Rastbüchl), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Andreas Wellinger (Ruhpolding).