Kraft gewinnt Auftakt - Eisenbichler Sechster

Freitag, 30.12.2016

"Die Weite hat nicht gefehlt, ich muss nur normal landen. Das ärgert mich extrem. Ich habe aber bewiesen, dass ich es drauf habe. Ich ärgere mich nur fünf Minuten, und dann ist es vorbei", sagte Eisenbichler im ZDF. Nach dem ersten Durchgang hatte der Dritte des Weltcups in Lillehammer mit 135,0 m noch den vierten Rang belegt, setzte dann aber bei 133,5 m keinen Telemark.

Der letztjährige Oberstdorf-Sieger Severin Freund belegte dagegen nur den 20. Rang und hat schon alle Chancen auf den Gesamtsieg verspielt. Gleiches gilt für den erst 17 Jahre alten Gesamtweltcup-Führenden Domen Prevc (Slowenien) auf dem indiskutablen 26. Platz.

Nicht zu schlagen war Kraft, der auf 139,0 und 134,5 m segelte und mit 308,0 Punkten seinen ersten Saisonsieg vor Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen (305,2) und seinem Landsmann Michael Hayböck (296,2) holte. "Unglaublich. Dass mir das gelingt, ist mega-cool. Das ist einer meiner schönsten Tage", sagte Kraft.

Vierter wurde der Norweger Daniel Andre Tande.

Mehr Schatten als Licht

Die DSV-Adler zeigten abgesehen von Eisenbichler mehr Schatten als Licht. "Es hört sich doof an, aber die Gesamtwertung ist für mich nicht das bestimmende Thema. Es war von Anfang an klar, dass die Tournee zu früh kommt", sagte Freund, der nach einer Hüft-OP im Frühjahr fünf Monate der Vorbereitung verpasst hatte.

Zweitbester DSV-Adler war Richard Freitag auf dem 14. Platz. Andreas Wellinger und Stephan Leyhe folgten auf den Positionen 15 und 17, Andreas Wank und Karl Geiger belegten die Plätze 20 und 27. Insgesamt sammelten somit sieben der neun DSV-Adler Weltcup-Punkte.

Sieger Kraft sollte sich indes nicht in Sicherheit wiegen, zu oft stürzten die Oberstdorf-Sieger am Ende noch ab. Nur vier der letzten zehn Gewinner am Schattenberg holten am Ende auch den Gesamtsieg.

Anders als im Vorjahr erlaubt die Tournee vor dem Jahreswechsel kein Durchschnaufen, gestattet keinen Ruhetag zwischen Oberstdorf und Garmisch. Keine 20 Stunden nach dem Auftaktspringen geht es auf der vor allem bei den Deutschen ungeliebten Olympiaschanze von 1936 am Samstag mit der Qualifikation zum Neujahrsspringen weiter.

Bei den letzten zehn Austragungen gelang nur zwei Springern der Doppelcoup in Oberstdorf und Garmisch: dem Österreicher Gregor Schlierenzauer 2011/12 und dem Norweger Anders Jacobsen ein Jahr später. Letzter deutscher Sieger auf der altehrwürdigen und mehrmals renovierten Anlage in Garmisch war Sven Hannawald bei seinem "Grand Slam" 2001/02, danach gab es bestenfalls dritte Plätze durch Georg Spät (2004 und 2005), Michael Neumayer (2008) und Severin Freund (2015).

Gesamtwertung:

Die schönsten Wintersportlerinnen: Heiß, heiß, Baby! © laragut.ch 1/17 Lara Gut (SUI, Ski alpin): Lara Gut weiß um ihre Vorzüge und zeigt diese auch gerne /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn.html © instagram 2/17 Justine Dufour-Lapointe (CAN, Ski Freestyle): Ob in den Bergen oder im Dschungel vor einem Wasserfall, Justine Dufour-Lapointe ist und bleibt ein Blickfang /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=2.html © instagram 3/17 Rowan Cheshire (GBR, Ski Freestyle): Rowan Chesire unter Palmen, einfach WOW /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=3.html © Sportmagazin/Helge Kirchberger 4/17 Anna Veith (AUT, Ski alpin): Anna Veith, früher Fenninger, macht auf der Piste eine gute Figur. Abseits kann sie sich ebenfalls sehen lassen /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=4.html © Instagram 5/17 Julia Mancuso (USA, Ski alpin): Julia Mancuso ist mit ihrem Lächeln der lebendig gewordene amerikanische Traum /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=5.html © facebook 6/17 Tanith Belbin (USA, Eiskunstlauf, zurückgetreten): Tanith Belbin nimmt zwar nicht mehr aktiv teil, dennoch ist sie weiterhin ein Augenschmaus /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=6.html © Facebook 7/17 Miriam Gössner (GER, Biathlon): Bei Miri Gössner kann man schon neidisch werden, dass Felix Neureuther sich unseren Biathlon-Hasen geangelt hat /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=7.html © getty 8/17 Kiira Korpi (FIN, Eiskunstlauf): Bei Kiira Korpi wird selbst Eiskunstlauf für die Männer dieser Welt interessant /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=8.html © facebook 9/17 Dorothea Wierer (ITA, Biathlon): Dorothea Wierer macht nicht nur am Schießstand, sondern auch am Meer eine äußerst gute Figur /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=9.html © Facebook 10/17 Tina Maze (SLO, Ski alpin): Tina Maze hat auch so einiges zu bieten. Auch wenn es ihr Beruf ist, der Ski stört auf diesem Bild dann doch etwas /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=10.html © getty 11/17 Mikaela Shiffrin (USA, Ski alpin): Mikaela Shiffrin hält sich im Gegensatz zu einigen ihrer Kolleginnen eher zurück und tritt neben der Piste am liebsten im schlichten Abendkleid auf /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=11.html © getty 12/17 Sara Hurtado (ESP, Eiskunstlauf): Eine spanische Eisknustläuferin? Wenn sie so aussieht wie Sara Hurtado: immer her mit ihr! /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=12.html © instagram 13/17 Silje Norendal (NOR, Snowboard): Silje Norendal ist wohl der Grund, warum Skandinavierinnen in Europa als äußerst attraktiv gelten - auch auf einem Schwan macht sie eine gute Figur /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=13.html © instagram 14/17 Anna Sidorova (RUS, Curling): Anna Sidorova macht auch außerhalb ihres Curling-Anzuges eine gute Figur /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=14.html © Facebook 15/17 Anna Gasser (AUT, Snowboard): Bei Anna Gasser macht auch der viele Stoff im Winter nichts aus. Man sieht auf den ersten Blick, dass sie eine Naturschönheit ist /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=15.html © instagram 16/17 Hannah Teter (USA, Snowboard): Die Amerikanerin weiß definitiv von vorne und von hinten zu überzeugen /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=16.html © instagram 17/17 Lindsey Vonn (USA, Ski alpin): Die Vorstellung einer Abfahrt von Vonn im Eva-Kostüm hat durchaus ihren Reiz. Doch auch auf dem roten Teppich ist natürlich alles schick /de/sport/diashows/wintersport/die-sexy-heissesten-sportlerinnen-fenninger-gut-vonn,seite=17.html

1. Stefan Kraft (Österreich) 308,0 Punkte (139,0+134,5 Meter)

2. Kamil Stoch (Polen) 305,2 (137,0+135,0)

3. Michael Hayböck (Österreich) 296,2 (135,0+133,0)

4. Daniel Andre Tande (Norwegen) 295,4 (130,5+138,5)

5. Manuel Fettner (Österreich) 294,9 (132,5+135,0)

6. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 293,1 (135,0+133,5)

7. Piotr Zyla (Polen) 291,9 (133,0+133,0)

8. Cene Prevc 284,4 (132,5+132,0)

9. Jurij Tepes 283,2 (133,5+131,0)

10. Peter Prevc (alle Slowenien) 281,8 (130,0+135,0)

... 14. Richard Freitag (Aue) 277,2 (129,0+136,0)

15. Andreas Wellinger (Ruhpolding) 277,0 (127,0+134,5)

... 17. Stephan Leyhe (Willingen) 269,4 (129,5+129,5)

... 20. Severin Freund (Rastbüchl) 260,4 (129,0+127,5)

20. Andreas Wank (Hinterzarten) 260,4 (125,0+130,0)

... 27. Karl Geiger (Oberstdorf) 250,5 (127,0+124,0)

... 33. Pius Paschke (Kiefersfelden) 124,7 (123,0)

... 47. Constantin Schmid (Oberaudorf) 102,2 (112,5)

Alles zum Wintersport