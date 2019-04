Chaos-Coach Heynen im Interview: "Wir holen Gold. Wir holen Gold. Tschüss"

Vital Heynen ist nicht nur einer der erfolgreichsten Volleyball-Trainer der Welt, er ist vor allem auch einer der interessantesten Trainer im Sport. Warum ist der Belgier so ein Chaot? Warum verbringt er so viel Zeit mit den Spielerfrauen? Und wie erfolgreich war die Höllenwoche? Im SPOX-Interview erzählt der 49-Jährige, der den VfB Friedrichshafen und die polnische Nationalmannschaft trainiert, in typischer Heynen-Manier aus seinem Volleyball-Leben.

Außerdem spricht Heynen über den WM-Titel mit der polnischen Nationalmannschaft, ein zu zufriedenes DVV-Team und sein Moneyball-Konzept.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Vital Heynen: Ich sehe schon, Sie haben viel zu viele Fragen. Drei Fragen sind bei mir eine halbe Stunde.

Ich weiß. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wie sehr hat Sie Baseball-Manager Billy Beane mit seinem Moneyball-Prinzip inspiriert in Ihrer Arbeit als Volleyball-Coach?

Heynen: Es ist umgekehrt. Ich habe ihm die Inspiration gegeben. Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich: 'Hey, er hat mein System übernommen.' (lacht) Ich mache es nicht wie er über Zahlen, aber ich bin auch immer auf der Suche nach Spielern, die von anderen übersehen wurden. Das ist auch die Erklärung dafür, dass ich immer wieder relativ kleine Spieler entdecke, weil sie im Volleyball oft durchs Raster fallen. Ich suche die ganze Zeit nach Spielern und vor allem auch nach Menschen mit Seiten, die bislang von anderen noch nicht gesehen wurden. Ich sage Menschen, weil es mir nicht nur wichtig ist, wie gut er Volleyball spielt, ich muss auch wissen, ob er hart arbeitet, ob er kommunikativ ist und wie er so der Mannschaft als Vorbild helfen kann.

Sie sollen das Chaos lieben. Wie kann man das Chaos lieben? Ich liebe eher die Ordnung.

Heynen: Ja, weil Ihr Deutschen alle die Ordnung liebt. Natürlich liebe ich das Chaos. Heute Morgen bin ich zu Fuß zum Training gelaufen und habe mir dabei das Programm fürs Training überlegt. Aber als wir mit dem Training angefangen haben, ist mir dies und das noch eingefallen und wir haben es noch dreimal verändert. Ich liebe die Abwechslung. Mir hilft das auch als Trainer. Ein Spiel ist auch Chaos. Du kannst nie sagen, wie ein Spiel verläuft. Du musst innerhalb des Spiels reagieren. Ich habe kein Problem mit Ordnung, aber ich bin schlecht darin. Ich habe eine Tasche, darin ist mein Telefon, mein Geld, mein Ausweis und mein Schlüssel. Alles andere kann ich verlieren. Und dann habe ich Leute um mich herum, die für mich für Ordnung sorgen. Heute Morgen hat mich mein Manager noch einmal an den Interview-Termin erinnert. Wenn ich um mich herum auch noch chaotische Menschen hätte, würde es natürlich nicht funktionieren.

Wenn Sie das Chaos lieben, was hassen Sie?

Heynen: Ich bin kein Mensch, der Hass in sich trägt. Ich bin ein naiv positiver Mensch. Wissen Sie was? Ich glaube, dass Sie ein gutes Interview machen werden.

Danke. Sehr nett.

Heynen: Ich glaube immer an das Gute im Menschen. Das macht das Leben einfacher. In hundert Fällen werde ich vielleicht einmal enttäuscht, aber soll ich die anderen 99 dafür bestrafen? So denke ich nicht. Vor ein paar Jahren war Roberto Serniotti Trainer in Berlin, bei unserem größten Gegner. Wir haben uns so oft gesehen und sind mit der Zeit Freunde geworden. Das wäre nicht passiert, wenn ich nicht so positiv an die Sachen herangehen würde.

© getty

Heynen: "Manche Spieler haben zum ersten Mal ein Buch gelesen"

Viele erinnern sich noch an Ihre sehr erfolgreiche Zeit als Nationaltrainer der DVV-Männer und vor allem an Ihre ungewöhnlichen Methoden.

Heynen: Die Höllenwoche.

Genau. Was war der Hintergrund, dass Sie Handy und Fernsehen einfach mal verboten und die Spieler zum Schweigen verdonnert haben?

Heynen: Der Hintergrund war, dass ich nach der Bronzemedaille bei der WM gespürt habe, dass die Spieler zu glücklich waren. Wir hatten die erste Medaille nach 50 Jahren geholt und etwas Unvorstellbares geschafft, danach war mir die Zufriedenheit zu groß. Ich wollte die Spieler über das Leben nachdenken lassen. Darüber, was sie wirklich erreichen wollen. Das war die Idee. Hat es so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe? Eigentlich nicht so wirklich. Du willst als Trainer ja immer, dass du das Resultat schon einen Monat später siehst, aber manchmal dauert es ein paar Jahre. Aber die Spieler haben es gerne gemacht. Morgens mit Sonnenaufgang aufzustehen, zu trainieren und zwischen 6 und 11 Uhr nicht reden zu dürfen, auch die Trainer mussten ja schweigen, war eine interessante Erfahrung. Am Nachmittag hat sich die Mannschaft zwischen 15 und 17 Uhr ohne Handys auf die Terrasse gesetzt, Kaffee getrunken und miteinander gesprochen. Die Spieler haben es genossen und gesagt, dass wir das immer machen sollten. Ich habe auch für jeden Spieler individuell ein Buch ausgesucht. Manche Spieler haben zum ersten Mal ein Buch gelesen. Viele haben es auch ausgelesen, aber ich kann nur den Anstoß geben. Wie heißt es so schön: Du kannst das Pferd nur bis zum Wasser bringen, wenn es nicht trinken will, dann will es nicht trinken.

Glauben Sie, dass Sie diese Methoden auch im Fußball mit den Superstars der Szene durchziehen könnten?

Heynen: Auf jeden Fall. Ich habe gelernt, dass gerade die besten Spieler und größten Stars am empfänglichsten dafür sind und die Fähigkeit besitzen, sich tiefere Gedanken zu machen. Wir müssen nicht über Fake-Stars sprechen, die meinen, besser zu sein, als sie eigentlich sind, aber die Topleute lieben diese Sachen.

Das sind die besten Trainer aller Zeiten © getty 1/27 France Football hat eine Rangliste der 50 besten Vereinstrainer aller Zeiten erstellt. SPOX zeigt die Top 20. Beginnen wollen wir aber mit den weiteren deutschen Coaches, die es in die Liste geschafft haben. © getty 2/27 Platz 46 - OTTO REHHAGEL: Rehhagel holte als Trainer drei Mal die Deutsche Meisterschaft und drei Mal den Pokal. Insgesamt acht Bundesligavereine trainierte er in seiner Karriere - Rekord. © getty 3/27 Platz 40 - DETTMAR CRAMER: In den Siebzigern führte Cramer den FC Bayern zu zwei Europapokal-Triumphen und holte mit den Münchnern den Weltpokal. Der "Napoleon des Fußballs" starb 2015 im Alter von 90 Jahren. © imago 4/27 Platz 38 - HENNES WEISWEILER: Weisweiler war Namensvorbild für den Geißbock und der nach Titeln erfolgreichste Trainer in der Vereinsgeschichte des 1. FC Köln. Vier Mal wurde er Deutscher Meister, drei mal Pokalsieger. Weisweiler starb im Jahr 1983. © getty 5/27 Platz 30 - UDO LATTEK: Mit 8 Deutschen Meisterschaften hält Lattek den Rekord in der Bundesliga. Außerdem gewann er alle drei Europapokale - mit Bayern den Europacup der Landesmeister, mit Barcelona den der Pokalsieger und mit Gladbach den UEFA-Cup. © getty 6/27 Platz 27 - JÜRGEN KLOPP: Mit Dortmund wurde Klopp zwei Mal Deutscher Meister, ein Mal Pokalsieger und zwei Mal Superpokalsieger. Seit 2015 trainiert er den FC Liverpool. © getty 7/27 PLATZ 25 - JUPP HEYNCKES: Ihm hat der FC Bayern viel zu verdanken: Ein Champions-League-Sieg, 4 Meistertitel, ein Pokalsieg und drei Supercup-Siege gehen auf sein Konto. Dazu kommt ein Champions-League-Sieg mit Real - und ein UEFA-Cup-Sieg mit Gladbach. © imago 8/27 Platz 20 - BELA GUTTMANN: Der Ungar ist bekannt für seine Triumphe im Europapokal der Landesmeister mit Benfica Lissabon in den 60er Jahren - und als Namensgeber des Guttmann-Fluchs, mit dem er 1962 Benfica verflucht haben soll. Guttmann starb 1981. © getty 9/27 Platz 19 - OTTMAR HITZFELD: Als einer von wenigen Trainern hat Hitzfeld die Champions-League mit zwei verschiedenen Mannschaften (1997 mit Borussia Dortmund, 2001 mit dem FC Bayern München) gewonnen. Er wurde außerdem sieben Mal Deutscher Meister. © getty 10/27 Platz 18 - LOUIS VAN GAAL: Mit Ajax gewann van Gaal die Champions League und den Weltpokal. Mit den Bayern verpasste der Niederländer nur knapp das Triple – im CL-Finale unterlagen die Münchner Inter Mailand (0:2). 2019 beendete er seine Karriere. © imago 11/27 Platz 17 - NEREO ROCCO: Ganze zehn Titel holte Rocco mit dem AC Mailand - darunter zwei Mal den italienischen Meistertitel, drei Mal den italienischen Pokal und ein Mal den Weltpokal. Rocco starb 1979. © getty 12/27 Platz 16 - MARCELO LIPPI: Wurde 2006 mit Italien Weltmeister, gewann mit Turin 1996 die Champions League. © getty 13/27 Platz 15 - BRIAN CLOUGH: Clough wurde mit Nottingham Forest unter anderem vier Mal englischer Pokalsieger. Der Klub benannte 1993 die größte Tribüne des City Ground nach ihm. Clough starb 2004. © imago 14/27 Platz 14 - MIGUEL MUNOZ: Muñoz wurde ganze neun Mal spanischer Meister mit Real Madrid. Zwei Mal holte der Spanier mit Madrid den Europapokal der Landesmeister. Er starb 1990. © getty 15/27 Platz 13 - JOSE MOURINHO: Auch Mourinho zählt zu denjenigen, die die Champions League mit zwei verschiedenen Teams gewinnen konnten: 2004 holte er mit dem FC Porto den Henkelpott, 2010 mit Inter Mailand. © getty 16/27 Platz 12 - GIOVANNI TRAPATTONI: Trap wurde deutscher, italienischer, portugiesischer und österreichischer Meister. Insgesamt holte er mehr als 20 Titel. Berühmt machte ihn aber vor allem seine Wutrede im Jahr 1998. © getty 17/27 11. Platz - MATT BUSBY: Busby war 24 Jahre lang Trainer von Manchester United. Seine Erfolge (fünf Meisterschaften, zwei FA-Cup-Siege, Europapokal der Landesmeister 1968) begründeten den Aufstieg des Vereins. Der Schotte starb 1994. © getty 18/27 Platz 10- BILL SHANKLY: Die Liverpool-Ikone machte sich mit einem Zitat unsterblich: "Manche Leute halten Fußball für eine Sache von Leben und Tod. Ich bin von dieser Einstellung sehr enttäuscht. Ich kann Ihnen versichern, es ist sehr viel mehr als das!" © getty 19/27 Platz 9 - ERNST HAPPEL: Happel war zwei Jahrzehnte lang einer der erfolgreichsten Trainer Europas, unter anderem beim Hamburger SV. Mit seinem revolutionären Offensivfußball gewann der Österreicher zahllose Titel. Er starb 1992. © getty 20/27 Platz 8 - CARLO ANCELOTTI: Drei Mal holte Ancelotti die Champions-League-Trophäe. Zwei Mal mit dem AC Mailand, ein Mal mit Real Madrid. © getty 21/27 Platz 7 - HELENIO HERRERA: Spitzname: "Der Magier" - er führte Inter Mailand zu zwei Titeln im Pokal der europäischen Meistervereine. Inter, seit Jahren ohne Trophäe, holte unter ihm drei Mal den italienischen Meistertitel sowie ein Mal die Coppa Italia. © getty 22/27 Platz 6 - VALERI LOBANOVSKI: Mit Hilfe wissenschaftlicher Ansätze machte Lobanovski Dynamo Kiew zu einer Größe des Fußballs. In drei Amtszeiten gewann er 13 Mal die nationale Meisterschaft und konnte insgesamt neun Pokalsiege mit Kiew feiern. © getty 23/27 Platz 5 - PEP GUARDIOLA: Als bester noch aktiver Coach dieser Liste landet der City-Trainer auf Platz fünf. 2 Mal gewann der Spanier mit Barça die Champions League. Mit ManCity holte er zuletzt 2018 stolze 100 Punkte - und die englische Meisterschaft. © getty 24/27 Platz 4 - JOHAN CRUYFF: Cruyff schrieb als Spieler Geschichte, genau wie als Trainer: Barça gewann unter seiner Regie 1992 erstmals den Europapokal der Landesmeister. Vier Mal in Folge holte er mit den Katalanen außerdem den spanischen Meistertitel. © getty 25/27 Platz 3 - ARRIGO SACHHI: Sacchi trainierte den großen AC Mailand der späten Achtziger Jahre. Zwei Mal hintereinander holte er mit Milan den Pokal der europäischen Meistervereine. © getty 26/27 Platz2 - SIR ALEX FERGUSON: Ferguson saß von 1986 bis 2013 auf der Trainerbank von Manchester United und wurde 1999 nach dem Gewinn des "Triples" von Queen Elisabeth II. zum Ritter geschlagen. © getty 27/27 Platz 1 - RINUS MICHELS: Mit Michels dominierte Ajax in der Siebzigerjahren den europäischen Fußball: Der Niederländer führte Ajax zu vier Meistertiteln und zum ersten von drei aufeinanderfolgenden Titeln im Pokal der europäischen Meistervereine.

Heynen: "Ich habe die Spielerfrauen zum Essen eingeladen"

Wie würden Sie sich selbst charakterisieren?

Heynen: Ich muss zugeben, dass ich dominant bin. Ich stehe gerne in der ersten Reihe. Ich liebe meine Co-Trainer, aber diese Rolle war gar nichts für mich. Ich bin jemand, der nicht ruhig sitzen kann. Unser Interview ist in gewisser Weise gerade schwierig für mich, weil ich so lange auf diesem Stuhl hier sitzen muss, das ist fast eine Strafe.

Das tut mir leid.

Heynen: Am liebsten mache ich Interviews telefonisch und laufe dabei herum. Und dann bin ich sehr neugierig. Ich habe sehr viele Bücher aus dem Fußball gelesen. Warum aus dem Fußball? Weil da so viel geschrieben wird. Im Volleyball findet man nicht so viel. (lacht) Ancelotti, Guardiola, Mourinho - ich habe alle Bücher gelesen. Als France Football kürzlich die Liste der Top 50 Coaches herausbrachte, musste ich sofort checken, ob ich jemanden verpasst habe. Früher habe ich auch viel aus dem Basketball gelesen, zum Beispiel Phil Jackson, ich bin immer auf der Suche nach Inspiration.

Was ist für Sie wichtiger als Trainer: Das Fachliche oder die Menschenführung?

Heynen: Ich bin wahrscheinlich der Trainer, der das Soziale wichtiger findet als alle anderen. Gestern ist ein Spieler zu mir gekommen und hat mich um Rat in einer finanziellen Frage gebeten. Das geht mir manchmal fast zu weit, einige Fragen beantworte ich auch nicht und schicke die Jungs weiter, aber wenn ich eine Empfehlung abgeben kann, weil ich etwas Positives über diese oder jene Bank gelesen habe, dann mache ich das. Ich will meine Spieler so gut es geht kennen. Als Trainer der belgischen Nationalmannschaft habe ich dem Team mal einen Tag freigegeben und stattdessen die Spielerfrauen zum Essen zu mir eingeladen. Meine Töchter haben gekocht und dann haben wir den ganzen Tag geredet. Das war sehr interessant und hat mir viel mehr gebracht, als einen Tag zu trainieren. Ich habe durch die Frauen so viel über die Spieler gelernt. Und die Frauen haben so viel über mich gelernt. Wenn ein Spieler dann nach Hause kommt und nicht weiß, warum ich böse auf ihn war, dann kann es seine Frau verstehen und ihm erklären, worum es mir ging. Ich kann Ihnen noch ein Beispiel geben.

Gerne.

Heynen: Zuspieler Fabian Drzyzga hatte in Polen den Ruf, ein etwas schwieriger Spieler zu sein. Daraus mache ich mir erstmal nichts. Wenn mir jemand sagen würde, Sie sind ein schlechter Journalist, wäre mir das egal. Ich schaue es mir lieber selbst an. Drzyzga galt auch als verschlossener Typ, also haben wir uns zu dritt getroffen. Seine Frau, er und ich. Sie hat extrem geholfen, dass wir eine ganz tolle Beziehung aufbauen konnten und heute noch viel Kontakt haben.