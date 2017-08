Polen: Alle Infos zur Volleyball-EM der Männer

Western & Southern Open Women Single Live WTA Cincinnati: Tag 1 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Tag 4 National Rugby League Rabbitohs -

Warriors Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters Tag 1 National Rugby League Broncos -

Dragons Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Viertelfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 2 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 3 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Main Fight Pressekonferenz National Rugby League Broncos -

Eels New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard Pressekonferenz Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 1 New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Weigh-in New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 National Rugby League Storm -

Rabbitohs New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 3

An der Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2017 nehmen insgesamt 16 Mannschaften teil. als Titelverteidiger tritt Frankreich an. Hier gibt es alle Infos zum Austragungsort, dem Modus, den Titelverteidigern und dem Fahrplan der deutschen Mannschaft.

Wann und wo findet die Volleyball-EM statt?

Die Volleyball-EM der Männer findet vom 24. August bis zum 02. September 2017 in Polen statt.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In welchem Modus wird die Volleyball-EM gespielt?

Das Turnier beginnt mit einer Vorrunde in vier Gruppen mit je vier Mannschaften. Dabei gilt folgende internationale Punktwertung:

Ergebnis Punkte (Gewinner) Punkte (Verlierer) 3:0, 3:1 3 0 3:2 2 1

Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Gruppenzweiten und Gruppendritten müssen in einer Playoff-Runde die weiteren vier Teilnehmer des Viertelfinals ermitteln. Anschließend wird das Turnier im KO-Modus fortgeführt. Die Verlierer des Halbfinals spielen um den dritten Platz.

Welche Nationen haben sich für die Volleyball-EM qualifiziert?

Neben Polen, das als Gastgeberland direkt qualifiziert ist, sind ebenfalls die sechs besten Nationen der Europameisterschaft 2015 startberechtigt. Die restlichen neun Teilnehmer wurden in drei Qualifikationsrunden ermittelt.

Das sind die teilnehmenden Nationen:

Polen

Frankreich

Slowenien

Italien

Bulgarien

Russland

Serbien

Deutschland

Finnland

Belgien

Slowakei

Niederlande

Tschechien

Türkei

Spanien

Estland

Wie lauten die Gruppen der EM?

Gruppe A

Platz Nation Siege Punkte Sätze BPQ 1 Estland 2 Finnland 3 Polen 4 Serbien

Gruppe B

Platz Nation Siege Punkte Sätze BPQ 1 Tschechien 2 Deutschland 3 Italien 4 Slowakei

Gruppe C

Platz Nation Siege Punkte Sätze BPQ 1 Bulgarien 2 Russland 3 Slowenien 4 Spanien

Gruppe D

Platz Nation Siege Punkte Sätze BPQ 1 Belgien 2 Frankreich 3 Niederlande 4 Türkei

In welchen Städten wird die EM ausgetragen?

Gruppe Stadt A Danzig B Stettin C Krakau D Katowice*

*Das Finale findet auch in Katowice statt.

Wie lauten die Resultate der letzten Europameisterschaften?

Männer:

Jahr Gastgeber Gold Silber Bronze 1997 Niederlande Niederlande Jugoslawien Italien 1999 Österreich Italien Russland Jugoslawien 2001 Tschechien Jugoslawien Italien Russland 2003 Deutschland Italien Frankreich Russland 2005 Italien/Serbien Italien Russland Serbien und Montenegro 2007 Russland Spanien Russland Serbien 2009 Türkei Polen Frankreich Bulgarien 2011 Österreich/Tschechien Serbien Italien Polen 2013 Dänemark/Polen Russland Italien Serbien 2015 Bulgarien/Italien Frankreich Slowenien Italien 2017 Polen

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft

#1: Christian Fromm (Außenangriff)

#2: Markus Steuerwald (Libero)

#2: Ruben Schott (Außenangriff)

#6: Denis Kaliberda (Außenangriff)

#8: Marcus Böhme (Mittelblock)

#10: Jochen Schöps (Diagonalangriff)

#10: Moritz Reichert (Außenangriff)

#11: Lukas Kampa (Zuspiel)

#13: Simon Hirsch (Diagonalangriff)

#15: Tim Broshog (Mittelblock)

#17: Jan Zimmermann (Zuspiel)

#17: David Sossenheimer (Außenangriff)

#18: Michael Andrei (Mittelblock)

#18: Georg Klein (Mittelblock)

#19: Daniel Malescha (Diagonalangriff)

#20: Philipp Collin (Mittelblock)

Wie lautet der Fahrplan für Deutschland?

Zum Auftakt der EM trifft die deutsche Mannschaft am 25. August (20.30 Uhr) auf den Silbermedaillengewinner von Rio, Italien. Weiter geht es am 27. August (20.30 Uhr) gegen Tschechien dem 27. der Weltrangliste und anschließend am 28. August (17.30 Uhr) gegen die Slowakei dem 26. der Weltrangliste.

Wo kann man die Volelleyball-EM live verfolgen?

Sport1 hat sich die Rechte an der Volleyball-EM und der Beachvolleyball-EM gesichert. Der Sender zeigt die Enrunde der Volleyball-EM der Männer und Frauen live im Free-TV und auf Sport1+. Die Spiele der Männer werden auf Sport1+ gezeigt und der Titelkampf der Frauen wird im Free-TV und auf Sport1+ übertragen. Die Begegnungen sind auch im Livestream zu sehen.