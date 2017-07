Erster Sieg für DVV-Damen

Erlebe

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Grand Prix der Gruppe 2 ihren ersten Sieg gefeiert. Einen Tag nach der Enttäuschung gegen Südkorea (1:3) gewann das Team von Bundestrainer Felix Koslowski im bulgarischen Russe 3:0 (25:13, 25:21, 25:17) gegen Kasachstan. Am Sonntag (19.10 Uhr) geht es beim ersten Vorrundenturnier zum Abschluss gegen Gastgeber Bulgarien.

Die Auswahl des DVV bestreitet bis zum 23. Juli insgesamt neun Spiele an drei verschiedenen Spielorten. Von Russe geht es über Almaty/Kasachstan nach Richmond/Kanada.

Sollten sich die Schmetterlinge als eine der besten drei Mannschaften der Vorrunde für das Finale qualifizieren, hätten sie am 29./30. Juli in Ostrau/Tschechien die Chance, um den Aufstieg in die Gruppe 1 zu spielen.

Koslowski nutzt den Grand Prix als Test für die Europameisterschaft Ende September.