DVV-Damen verpassen Aufstieg

Die deutschen Volleyballerinnen haben beim Finalturnier der Grand-Prix-Gruppe 2 den Aufstieg in die erste Division verpasst. Im Halbfinale in Ostrau/Tschechien unterlag das Team von Bundestrainer Felix Koslowski Südkorea nach Zwei-Satz-Führung mit 2:3 (25:19, 25:13, 21:25, 18:25, 12:15). Nur der Turniersieg hätte zum Aufstieg in Grand-Prix-Gruppe 1 berechtigt.

Bereits in der Vorrunde war Südkorea eine Nummer zu groß für die deutschen Volleyballerinnen gewesen. Dort waren die Asiatinnen beim 3:1 das einzige Team, das die DVV-Frauen bezwingen konnte.

Am Sonntag (15.10 Uhr) trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) im Spiel um Platz drei entweder auf Polen oder Tschechien.