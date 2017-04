Erster Titel seit Double

Mittwoch, 26.04.2017

Damit ging die best-of-five-Serie mit 3:0 zu Ende.

"Wir haben heute gut aufgeschlagen", erläuterte Nationalspielerin Maren Brinker die Gründe für den Erfolg bei sportdeutschland.tv. Stuttgarts Trainer Guillermo Hernandez war ein fairer Verlierer: "Die bessere Mannschaft hat gewonnen. Das ist okay."

In der vergangenen Saison war die Schweriner Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski im Halbfinale an Stuttgart gescheitert, auch im Endspiel um den Pokal in Mannheim hatte Schwerin den Kürzeren gezogen. Nun gelang eindrucksvoll die Revanche. Für Koslowski ist es der erste Titel als Trainer.

