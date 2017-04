Berlin im zweiten Anlauf ins Playoff-Finale

Donnerstag, 20.04.2017

Die Mannschaft von Trainer Roberto Serniotti entschied das dritte und entscheidende Halbfinale gegen die United Volleys RheinMain in der heimischen Max-Schmeling-Halle mit 3:2 (25:23, 30:28, 19:25, 24:26, 15:10) für sich. Für Berlin ist es das siebte Finale in Folge.

Gegner in der Endspielserie best of five ist der 13-malige Titelträger VfB Friedrichshafen, der am Sonntag (14.30 Uhr) zunächst Heimrecht hat. Die "Häfler" hatten sich in der Vorschlussrunde mit zwei Siegen gegen die SWD Powervolleys Düren durchgesetzt.

Spiel drei war für die Recycling Volleys notwendig geworden, nachdem die Berliner nach ihrem 3:0-Auftaktsieg die zweite Partie in Frankfurt 1:3 verloren hatten. Dies war vier Tage nach ihrem erstmaligen sportlichen Einzug in ein Final Four der Champions League. Dort treffen die Berliner am 29. April in Rom auf Titelverteidiger Zenit Kasan aus Russland.

