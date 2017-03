Düren verlängert mit Volleyballer Sauss

Freitag, 24.03.2017

Trainer Tommi Tiilikainen sagt über seinen Leistungsträger: "Romans ist ein großartiger Typ, der sehr gut in unsere Mannschaft passt und uns weiterhilft." Sauss hatte in der Hinrunde die meisten Punkte für die SWD powervolleys erzielt. Im Januar warf ihn eine Verletzung zurück, derzeit arbeitet er sich zurück zu seinem alten Niveau.

Düren bestreitet in der Bundesliga am kommenden Mittwoch in eigener Halle das dritte und entscheidende Viertelfinale gegen die SVG Lüneburg.

