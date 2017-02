Volleyballerinnen wieder in Montreux

Mittwoch, 22.02.2017

In der Vorrunde trifft die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski auf Brasilien (7. Juni/21.15 Uhr), Thailand (8./18.45) und Polen (9./16.30). Dies teilte der DVV am Mittwoch mit.

Seit 2004 hatten die deutschen Frauen regelmäßig an dem Einladungsturnier teilgenommen, 2014 gelang sogar sensationell der Turniersieg. Im vergangenen Jahr fehlte die DVV-Auswahl.

Vor dem Turnier in Montreux steht für die deutsche Mannschaft die wichtige WM-Qualifikation an. Beim Turnier in Viana do Castelo geht es gegen Gastgeber Portugal, Frankreich, Slowenien, Finnland und Estland. Weitere Höhepunkte für die DVV-Frauen sind der Grand Prix (7. bis 30. Juli) sowie die EM-Endrunde in Aserbaidschan und Georgien (22. September bis 1. Oktober).

