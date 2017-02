CL: BR Volleys besiegen Rzeszow

Dienstag, 14.02.2017

Durch den Erfolg führen die Berliner in der Gruppe B mit nun 12 Punkten vor dem italienischen Spitzenklub Cucine Lube Civitanova (9), der allerdings erst am Mittwoch beim Letzten Dukla Liberec (Tschechien) spielt. Am 1. März kommt es im direkten Duell zwischen den Italienern und Berlin zum Kampf um den Gruppensieg.

Die BR Volleys waren bereits vor der Partie sicher in den Play-offs, da neben den beiden Erstplatzierten der fünf Vorrundengruppen auch die drei besten Gruppendritten weiterkommen. In den K.o.-Spielen werden drei Teilnehmer für das Final-Four Ende April in Rom ermittelt. Sir Sicoma Perugia ist als Gastgeber automatisch für das Halbfinale qualifiziert.

