Berlin mit erster Champions-League-Niederlage

Donnerstag, 22.12.2016

Die vom früheren Bundestrainer Vital Heynen betreuten Friedrichshafener verloren in eigener Halle gegen den türkischen Vertreter Arkas Izmir ebenfalls mit 2:3 (21:25, 23:25, 25:22, 25:19, 12:15).

Beide Teams liegen dennoch auf Kurs nächste Runde: Berlin ist in Gruppe B mit vier Punkten Zweiter hinter den punktgleichen Polen aus Rzeszow, Friedrichshafen nimmt in Gruppe C mit drei Zählern ebenfalls den zweiten Rang ein. Die beiden besten Teams jeder Vierergruppe nach Hin- und Rückspiel erreichen sicher die nächste Runde.

