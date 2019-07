UFC Fight Night: Rafael dos Anjos - Leon Edwards heute Nacht live im TV und Livestream

Heute Nacht stehen sich Rafael dos Anjos und Leon Edwards im Octagon gegenüber. Wo ihr den UFC-Fight im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

UFC: Rafael dos Anjos - Leon Edwards heute Nacht live im TV und Livestream

Im TV ist der Kampf zwischen Rafael dos Anjos und Leon Edwards nicht zu sehen. Dafür überträgt DAZN die Geschehnisse aus dem AT&T Center in San Antonio im Livestream. Los geht es pünktlich in der Nacht auf Sonntag um 3 Uhr.

Als erfahrener UFC-Broadcaster bietet DAZN seinen Abonnenten neben dem deutschen Kommentar - Sebastian Hackl ist hier eure Stimme - auch den originalen US-Kommentar an.

Leon Edwards bekommt mit Rafael dos Anjos den gewünschten Gegner

Einen Favoriten vor dem Fight auszumachen, fällt schwer. Sowohl Edwards als auch dos Anjos sind schließlich für ihren mutigen Kampfstil bekannt, der zu schnellem Erfolg oder aber zu einer schnellen Niederlage führen kann.

Macht am Ende also vielleicht die Erfahrung den Unterschied? Da hat dos Anjos die Vorteile auf seiner Seite, immerhin hat er mit 40 Kämpfen (29 siege, 11 Niederlagen) doppelt so viele wie Edwards (17 Siege, 3 Niederlagen) vorzuweisen.

UFC Fight: Main Card heute Nacht

Neben dem Hauptkampf treten noch zehn weitere Kämpfer in Octagon-Duellen an. Welche das sind? Hier ist der Überblick: