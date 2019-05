UFC Fight Night 237: Kämpfe, Infos und Übertragung in TV und Livestream

In der Nacht zum Sonntag steigt in Rio de Janeiro die UFC Fight Night 237. SPOX gibt euch alle Informationen zu den Kämpfen und zeigt euch, wo ihr das Spektakel live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

UFC Fight Night 237: Austragungsort und Beginn

Ausgetragen wird die UFC Fight Night 237 in der Jeunesse Arena in Rio de Janeiro, Brasilien. Am Sonntag, den 12. Mai 2019, starten ab 4 Uhr früh die Hauptkämpfe.

UFC Fight Night 237: Die Kämpfe

Vor dem Highlight der Nacht, dem Kampf zwischen Rose Namajunas und Jessica Andrade im Strohgewicht der Damen, finden noch fünf weitere Vorkämpfe statt - die wie folgt aussehen:

Gewichtsklasse Kämpfer 1 Kämpfer 2 Stohgewicht (Damen) Rose Namajunas Jessica Andrade Mittelgewicht Jared Cannonier Anderson Silva Federgewicht Jose Aldo Alexander Volkanovski Weltergewicht Thiago Alves Laureano Staropoli Bantamgewicht (Damen) Irene Aldana Bethe Correira Leichtgewicht Fancisco Trinaldo Carlos Diego Ferreira

UFC Fight Night: Die Übertragung im TV und Livestream

Eine Übertragung der UFC Fight Night 237 im deutschen TV wird es nicht geben. Stattdessen überträgt der Streamingdienst DAZN das komplette Main Event live und in voller Länge ab 4 Uhr morgens. Dabei besteht auch die Möglichkeit, die Kämpfe im englischen Originalkommentar zu verfolgen.

Was ist DAZN?

Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats kostet DAZN dabei nur 9,99 Euro monatlich und ist zudem an jedem Monatsende kündbar.

UFC Fight Night 237: Die aktuelle UFC-Rangliste der Damen im Strohgewicht

Spektakel garantiert: Der heutige Hauptkampf findet zwischen dem aktuellen Strohkampf-Champion der Damen, Rose Namajunas, und der Ranglistenersten Jessica Andrade statt.