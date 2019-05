UFC: Conor McGregor fordert Rückkampf gegen Khabib - "Habe letzten Treffer gelandet"

Superstar Conor McGregor hat sich in einem Interview ausführlich zu seinem Kampf gegen UFC-Champion Khabib Nurmagomedov und der anschließenden Prügelei mit dessen Entourage geäußert. Der Ire forderte Khabib zu einem Rückkampf heraus - und richtete obendrein eine Kampfansage in Richtung Floyd Mayweather.

McGregor hatte bei UFC 229 im vergangenen Oktober gegen Khabib durch Submission in der 4. Runde verloren. Danach war es zu einem Eklat gekommen: Khabib legte sich außerhalb des Oktagons mit einem Teamkollegen McGregors an, der wiederum wurde von einem UFC-Fighter aus Khabibs Kurve hinterrücks attackiert.

Sowohl McGregor als auch Nurmagomedov wurden von der UFC anschließend für mehrere Monate gesperrt.

"Letzten Endes habe ich den letzten Treffer des Abends gelandet, direkt in die Augenhöhle [seines Teamkollegen], sagte McGregor im Podcast von Tony Robbins. "Der Kampf im Ring ging zwar nicht zu meinen Gunsten aus, die Schlacht aber schon. Und glaub mir wenn ich dir das sage, Tony: Dieser Krieg ist noch nicht vorbei."

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov: Die Bilder des UFC-Knallers © getty 1/17 Was für ein Fight in Las Vegas! Nachdem Khabib Nurmagomedov Conor McGregor im Oktagon abfertigt, kommt es zu wilden Prügelszenen. SPOX zeigt die besten Bilder des Abends. © getty 2/17 Das Medieninteresse am Comeback von Conor McGregor im Oktagon ist erwartungsgemäß riesig. Trotz der zahlreichen Kameras wirkt der Ire vor dem Kampf extrem fokussiert. © getty 3/17 Auch sein Gegenüber, Titelverteidiger Khabib Nurmagomedov, wirkt vor dem Main-Fight des UFC 229 in Las Vegas fest entschlossen. © getty 4/17 Um kurz vor 7 Uhr morgens deutscher Zeit ist es endlich soweit: Es geht los! © getty 5/17 Allerdings erwischt Conor McGregor keinen besonders guten Start. Khabib Nurmagomedov hält den Iren über weite Teile der ersten Runde am Boden - die ersten Buhrufe werden laut. © getty 6/17 Dennoch kann McGregor nach der ersten Runde noch lächeln. Das sollte sich im weiteren Verlauf des Kampfes jedoch schnell ändern. © getty 7/17 Denn auch im Anschluss bleibt Khabib der dominantere Kämpfer. Der Russe bringt McGregor immer wieder in schwierige Situationen und landet den ein oder anderen Volltreffer. © getty 8/17 McGregor kann dagegen nur wenige Akzente setzen. In Runde vier ist es dann soweit ... © getty 9/17 Khabib bringt den Herausforderer am Gitter in Bedrängnis und bekommt McGregor in einen Würgegriff, aus dem sich der Ire nicht mehr befreien kann. Der Kampf ist vorbei. © getty 10/17 Während Khabib auch im 27. Kampf seiner Karriere ungeschlagen bleibt, muss The Notorius im 25. Kampf seine vierte Niederlage hinnehmen. © https://twitter.com/BleacherReport 11/17 Doch auch nach dem offiziellen Ende ist noch lange nicht Schluss. In Khabib steckt nach den zahlreichen Provokationen von McGregor und dessen Camp noch eine Menge Wut. © https://twitter.com/BleacherReport 12/17 Und diese Wut muss raus! Khabib springt nach dem Kampf aus dem Oktagon, um das Camp von McGregor anzugreifen. © https://twitter.com/BleacherReport 13/17 Außerhalb des Oktagons starten wilde Prügelszenen, es ist schwierig, den Überblick zu behalten. © https://twitter.com/BleacherReport 14/17 Währenddessen greifen mehrere Mitglieder des Teams von Khabib McGregor im Oktagon an. © https://twitter.com/BleacherReport 15/17 UFC-Präsident Dana White weigert sich aus Angst vor den Reaktionen der Fans nach dem Chaos, Khabib seinen Gürtel zu überreichen. Auch McGregor muss er beruhigen. © getty 16/17 Der Ire wird schließlich von der Security aus dem Inneren der Arena eskortiert. White hat bereits heftige Konsequenzen angekündigt - von Geldstrafen bis Sperren ist offenbar alles möglich. © getty 17/17 Auch Khabib muss von der Polizei aus der Arena geführt werden. Drei Mitglieder seines Teams werden daraufhin verhaftet. In der Nacht werden sie jedoch wieder freigelassen, da McGregor wohl auf eine Anzeige verzichten will.

Sollte es nicht zu einem Rückkampf gegen Khabib kommen, sei das dessen Schuld: "Sie laufen vor mir davon. Ich stehe für den Rückkampf bereit." Khabib wird nach seiner Sperre im September gegen Interimschampion Dustin Poirier zurückkehren.

Wann und ob der 30 Jahre alte McGregor wieder kämpfen wird, war zuletzt offen geblieben, auch von einem Karriereende war bereits die Rede. "Ich will nur, was mir zusteht", betonte McGregor. "In diesem Geschäft gibt es eine Menge Haie. Aber ich bin der verdammte Wal."

McGregor verriet außerdem, dass er sich zweieinhalb Wochen vor dem Khabib-Fight seinen Fuß gebrochen hatte. Der sei nach einem missglückten Kick "wie ein Luftballon angeschwollen". Er hätte den Kampf verschieben sollen, aber "ich wollte gegen ihn antreten." Die Verletzung habe es ihm zudem schwer gemacht, das nötige Gewicht zu erreichen: Vor dem Wiegen sei er dehydriert gewesen und habe 48 Stunden nicht geschlafen.

In einem Rückkampf werde er sich besser und nicht so defensiv präsentieren: "Glückwunsch, er hat gewonnen. Mal sehen, was beim nächsten Mal passiert."

McGregor: Mayweather hat mich überrascht

McGregor sprach zudem über seinen Boxkampf gegen Ex-Weltmeister Floyd Mayweather im August 2017. Mayweather hatte ihn durch technischen K.o. in der zehnten Runde besiegt. "In den ersten Runden habe ich ihn verprügelt", betonte McGregor. "Ich bin nach der ersten Runde in meine Ecke und sagte: 'Das ist ja einfach.'"

Mayweather habe seinen Stil in der Folge jedoch umgestellt und ihn mit einer aggressiven Herangehensweise überrascht: "So hatte er in seiner gesamten Karriere noch nie geboxt, aber ich zwang ihn dazu, weil er verlor. Das hat mich überrascht, darauf war ich nicht vorbereitet."

Er würde gern erneut im Boxring gegen Mayweather antreten: "Dann würde ich gewinnen, glaube ich. Ach, schon wieder diese falsche Bescheidenheit: Ich weiß, dass ich gewinnen würde!"