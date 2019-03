UFC Fight Night heute live: Thompson gegen Pettis im TV, Livestream und Liveticker

In der Fight Night der UFC treten heute Stephen Thompson und Anthony Pettis gegeneinander an. Hier seht ihr, wo und wann der Kampf live im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen ist.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der UFC wieder die Fight Night angesagt. Anthony Pettis fordert dabei Steven Thompson im Weltergewicht heraus.

UFC heute im TV, Livestream und Liveticker

Die berühmteste Mixed-Martial-Arts-Variante wird nicht im Free-TV gezeigt. Dafür wird der Kampf zwischen Thompson und Pettis live auf DAZN zu sehen sein. Ab 1.00 Uhr könnt ihr den Fight begleitet von den UFC-Experten Walandi Tsanti und Denis Pötzsch live verfolgen.

Die UFC : Thompson vs. Pettis im Liveticker

Ein Liveticker zum heutigen Hauptkampf der Ultimate Fighting Championship wird auf der Seite von MMAweekly angeboten. Alle News rund um die UFC erfahrt ihr aber auch immer hier auf SPOX.

Alle Daten zur heutigen UFC Fight Night

Die Fight Night zwischen dem "Wonderboy" Thompson und "Showtime" Anthony Pettis findet in Nashville in der Bridgestone Arena statt. Der Kampf beginnt in der Nacht zum Sonntag den 23. März um 1.00 Uhr.

Thompson gegen Pettis im Vergleich:

Gegen den fünfmaligen Kickbox-Weltmeister Thompson wird es schwer für Anthony Pettis sich im Weltergewicht durchzusetzen. Doch der Champion aus dem Leichtgewicht weiß, wie man Titel gewinnt. Mit unterschiedlichen Angriffsvarianten bleibt Pettis für die meisten Gegner unberechenbar, während Thompson auf seine starken Tritte setzt.

Der direkte Verlgeich von Thompson und Pettis:

Thompson VS. Pettis 36 Alter 32 183 cm Größe 177 cm 77 kg Gewicht 78 kg 190 cm Spannweite 184 cm

Thompson will seinen Titel verteidigen

Um den Titel in seiner Divison nicht wieder abzugeben, muss sich Thompson dem Ex-Leichtgewicht-Champion Pettis stellen. Thompson steht aktuell bei einer Bilanz von 9:2 in der UFC und geht dementsprechend selbstbewusst in den Kampf.

Alle Events der heutigen Fight Night in der Übersicht: