UFC 234: Robert Whittaker gegen Kelvin Gastelum heute im Livestream

Bei der UFC 234 verteidigt Robert Whittaker seinen Titel im Mittelgewicht gegen Kelvin Gastelum. Außerdem trifft Israel Adesanya auf die MMA-Legende Anderson Silva. SPOX liefert euch alle wichtigen Informationen zum Event und verrät, wie ihr dieses heute im Livestream verfolgen könnt.

Robert Whittaker wird vor heimischer Kulisse den Kampf gegen Kelvin Gastelum nachholen. Bereits vor einem Jahr hätten diese beiden Fighter aufeinandertreffen sollen, doch der Titelverteidiger verletzte sich kurz vor dem Duell. Sollte alles nach Plan laufen, trifft er demnächst auf seinen Landsmann Israel Adesanya, welcher ebenfalls als Favorit sein Match bestreiten wird.

Whittaker vs. Adesanya: Wo und wann findet der Fight statt?

In der heutigen Nacht auf Sonntag, den 10. Februar, startet der Fight im Mittelgewicht zwischen Robert Whittaker und Kelvin Gastelum um zirka 4 Uhr deutscher Zeit. Der Kampf findet in der Rod Laver Arena in Melbourne, Australien, statt.

UFC 234 heute live auf DAZN im Livestream

Im Free-TV gibt es den Fight zwischen Robert Whittaker und Kelvin Gastelum nicht zu sehen. Allerdings überträgt der Streamingdienst DAZN die UFC 234 live mit allen Hauptkämpfen.

Kommentator: Mark Bergmann

Mark Bergmann Experte: Andreas Kraniotakes

Ihr habt außerdem die Möglichkeit, zwischen den DAZN-Kommentatoren und dem US-amerikanischen Originalkommentar zu wählen. Ein Abonnement des Streamingdienstes kostet lediglich 9,99 Euro im Monat, wobei ihr die ersten 30 Tage komplett kostenfrei testen könnt.

Robert Whittaker - Kelvin Gastelum: Die Kämpfer im Vergleich

Es handelt sich um den Titelkampf im UFC-Mittelgewicht. Der Sieger beim Fight zwischen Anderson Silva und Israel Adesanya wird der nächste Herausforderer für den Champion sein.

Robert Whittaker Kelvin Gastelum Nationalität Australien USA Spitzname The Reaper - Kampfbilanz 20-4-0 (9 K.o) 16-3-0 (6 K.o) Alter 28 Jahre 27 Jahre Größe 182 cm 175 cm Reichweite 187 cm 182 cm Gewicht 83,91 kg 83,91 kg

UFC 234 - Whittaker vs. Gastelum: Die Stimmen vor dem Fight

Whittaker: "Ich werde da drin alles geben, was ich habe. Er hat einen guten Schlag, aber ich schlage ebenfalls ziemlich kräftig zu."

Gastelum: "Er wird ein wahrer Test meines Charakters und meiner Fähigkeiten sein. Nichts in meinem Leben wurde mir einfach gegeben, alles, wofür ich gearbeitet habe, musste ich mir nehmen und hier in Australien hole ich mir das Gold."

UFC 234: Die Fight Card des Hauptprogramms