UFC 232: Jones vs. Gustafsson - Datum, Übertragung, Livestream

Bei UFC 232 kommt es zum Kracher zwischen Jon Jones und Alexander Gustafsson. Der Fight stellt das Rematch aus dem Jahr 2013 dar, den Jones gewann. Alles zu UFC 232 erfahrt ihr hier.

Ein Rückkampf zwischen Jones und Gustafsson im Jahr 2014 machte ein Meniskusriss beim Schweden zu Nichte. Fünf Jahre später kommt der Fight nun zu Stande.

UFC 232: Datum, Ort

Die Ultimate Fighting Championship macht kurz vor dem Jahreswechsel in Nevada Halt. Die Main Card wird am 29. Dezember in der T-Mobile-Arena in Las Vegas ausgetragen.

UFC 232: Übertragung im TV und Livestream

Die 232. Ausgabe der Ultimate Fighting Championship ist nicht im Free-TV zu sehen. Dafür hat sich der Streamingdienst DAZN die Rechte an der Übertragung gesichert. Das Streaming-Portal zeigt ab 4 Uhr den Kampf zwischen Jon Jones und Alexander Gustafsson live.

Mit folgender Besetzung begleitet DAZN das Event:

Kommentator: Mark Bergmann

Experte: Andreas Kraniotakes

Darüber hinaus wird ein zweiter Stream mit dem englischen Originalkommentar angeboten.

UFC 232: Die Fights des Main Card