UFC - Ultimate Fighting Championship Fight Night heute live: Mark Holloway vs Bryan Ortega im Livestream

In der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es in der UFC zum Kampf zwischen Mark Holloway, der Nummer eins im Federgewicht, und Bryan Ortega. Was ihr über das Event und zur Übertragung wissen müsst, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Fight zwischen Bryan Ortega und Mark Holloway wird endlich nachgeholt. Der noch ungeschlagene Bryan "T-City" Ortega will bei UFC 231 gegen Max "Blessed" Holloway der neue Federgewichts-Champion werden. Der mehr auf Muay Thai und Brazilian Jiu-Jitsu ausgelegte Holloway, hat den Titel bereits seit Dezember 2016.

Holloway vs. Ortega: Wann und wo findet der Kampf statt?

Der Kampf zwischen Mark "Blessed" Holloway und Bryan "T-City" Ortega findet in der heutigen Nacht auf Sonntag, den 9 Dezember, statt. Beginn ist um 01.00 Uhr. Das Event wird in der Scotiabank Arena in Toronto ausgetragen.

UFC - Holloway vs. Ortega: Übertragung im Livestream

Der Streming-Dienst DAZN überträgt den UFC-Fight zwischen "Blessed" und "T-City" live im Stream.

Kommentator: Sebastian Hackl

Sebastian Hackl Experte: Walandi Tsanti

UFC - Holoway gegen Ortega: Warum wird der Kampf nachgeholt?

Bei UFC 226 sollte der Kampf eigentlich ursprünglich ausgetragen werden. Doch drei Tage vor dem Event wurde Holloway von den Ärzten aus dem Kampf genommen. Gehirnerschütterungsähnliche Symptome lautete damals die Diagnose.

Holoway vs. Ortega: Die wichtigsten Werte