UFC 232: Jon Jones gegen Alexander Gustafsson heute live auf DAZN

Heute Nacht kommt es zum Fight zwischen Jon Jones und Alexander Gustafsson. Was ihr alles über diesen Kampf wissen müsst und wo ihr ihn im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der Fight stellt das Rematch aus dem Jahr 2013 dar, den Jones gewann. 2014 machte ein Meniskusriss bei Gustafsson einen Rückkampf zu Nichte. Nun treffen die Beiden nach vier Jahren wieder aufeinander.

UFC 232: Wo und wann kämpft Jones gegen Gustafsson?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kämpfen Jones und Gustafsson um 4 Uhr gegeneinander. Austragungsort ist The Forum in Inglewood, einem Vorort von Los Angeles.

UFC 232 heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Übertragung vom UFC 232 hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Ab 4 Uhr geht DAZN mit folgendem Personal auf Sendung:

Kommentator: Mark Bergmann

Experte: Andreas Kraniotakes

Außerdem könnt ihr den Kampf auch mit Originalkommentar verfolgen.

Neben der UFC hat DAZN auch Tennis, Darts, Boxen und US-Sport im Angebot. Dazu zeigt der Streaminganbieter unter anderem die Champions Leauge, Europa League, Premier League, Serie A, Primera Division und Ligue 1.

Jones vs. Gustafsson: Wechsel der Arena

Am 23. Dezember gab die UFC überraschend bekannt, dass die 232. Ausgabe der Ultimate Fighting Championship nicht in Las Vegas, sondern in Los Angeles stattfinden werde.

Jon Jones wurde Anfang Dezember positiv auf ein Dopingmittel getestet. Da sich die in Las Vegas zuständige Athletik-Kommission des Bundesstaats Nevada nicht bereit sah, die Angelegenheit schnell zu prüfen, musste ein Ersatzort her. Deswegen zog die UFC von Las Vegas nach Inglewood, einem Vorort von Los Angeles.

Bereits 2016 und 2017 sorgte Jones abseits des Octagons für Schlagzeilen, als er zweimal vor seinem Kampf gegen Daniel Cormier positive Dopingproben abgab. Beides Mal erhielt der Doping-Wiederholungstäter "Bones" lange Sperren. Für viele Experten und Sportler allerdings zu kurz: "Warum diese Doppelstandards für Jones und andere?" fragte beispielsweise Lance Armstrong bei Instagram: "Und was sagen Wissenschaft und Wissenschaftler? Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber lassen wir den Starf***ker reden."

Jones vs. Gustafsson: Der erste Kampf

Bereits am 21 September 2013 fand ein Kampf zwischen den beiden beim UFC 165 in Toronto statt. Damals setzte sich Jones nach Punkten durch. Die Ringrichter sahen den Amerikaner mit 48-47, 48-47 und 49-46 im Vorteil. Lange Zeit sah es allerdings so aus, dass Gustafsson den dahmaligen Champion zu einer Niederlage zwingen könnte.

"Oh mein Gott, dieses Kind ist gut", dachte Jones in diesem Moment, wie er später zugibt. Runde vier und fünf des Kampfes von UFC 165 markierten nicht nur seine Titelverteidigung, sondern auch einen der besten Fights in der Geschichte der UFC. Jones blieb Weltmeister.

Jon Jones vs. Alexander Gustafsson: Statistiken

Jon Jones Alexander Gustafsson 22-1-1 Rekord 18-4-0 No Contest Letzer Kampf Gewonnen USA Land Schweden 1,93 Meter Größe 1,95 Meter 92,9 Kilogramm Gewicht 92,9 Kilogramm 214,6 cm Reichweite 200,6 cm 114,3 cm Beinreichweite 116,8 cm

Jones gegen Gustafsson: Teil 2

Der Rückkampf sollte eigentlich im September 2014 beim UFC 178 stattfinden. Doch kurz vor dem Fight riss sich der Schwede seinen rechten Meniskus und sein seitliches Seitenband.

Nun soll es dieses Mal klappen. Der Gewinner wird sich den Titel im Halbschwergewicht sichern können, da sich der noch amtierende Champion Daniel Cormier auf die Verteidigung seines Schwergewichtstitels konzentriert.

UFC 232: Die Fights des Main Card