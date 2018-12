UFC 232 - Jon Jones holt sich gegen Alexander Gustafsson den Titel zurück!

Jon Jones hat beim UFC 232 Alexander Gustafsson per technischem K.O. in der dritten Runde geschlagen und sich damit den Weltmeistertitel im Halbschwergewicht gesichert.

Nach einem etwas zaghaften Beginn gab es direkt in der ersten Runde eine kleine Kontroverse. Jones traf seinen Gegenüber mit dem Knie in den Leistenbereich, doch der US-Amerikaner entschuldigte sich sofort.

Anschließend ging das Abtasten in der ersten Runde weiter, echte Vorteile hatte weder Jones noch Gustafsson. Das änderte sich in der zweiten Runde, als der Schwede nun aktiver wirkte und Jones immer wieder in die Rückwärtsbewegung drängte.

Außerdem machte Jones konditionell keinen guten Eindruck und nutzte eine Unterbrechung, nachdem Gustafsson ihn mit seinem Finger im Gesicht getroffen hatte, zu einer kleinen Verschnaufpause.

Auffällig war in den ersten beiden Runden, dass Jones immer wieder versuchte, den Schweden per Takedown zu Boden zu bringen. Das gelang ihm allerdings erst zu Beginn der dritten Runde - und es sollte die Entscheidung sein.

UFC 232: Jon Jones erneut Weltmeister im Halbschwergewicht

Jones etablierte sich in einer guten Position im Ground and Pound, Gustafsson konnte sich dagegen nicht mehr befreien. Nach einigen Schlägen auf den Kopf von Gustafsson brach der Ringrichter nach 2:02 Minuten in der dritten Runde schließlich den Kampf ab. Sieg für Jones durch technisches K.O.!

Damit gewann Jones auch das Rematch, nachdem er schon vor fünf Jahren bei UFC 165 gegen Gustafsson in wohl einem der besten UFC-Matches aller Zeiten triumphiert hatte. Nun darf sich Jones erneut Weltmeister im Halbschwergewicht nennen, da der amtierende Champion Daniel Cormier seinen Gürtel nach dem Wechsel ins Schwergewicht abgegeben hatte.