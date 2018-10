UFC-Präsident Dana White: Conor McGregor will sofortiges Rematch gegen Khabib

UFC-Star Conor McGregor will erneut mit Khabib Nurmagomedov in den Octagon steigen. Das bestätigte UFC-Boss Dana White am Montag. Khabib hatte McGregor in der Nacht auf Sonntag durch Submission in der vierten Runde bezwungen. Den größten Kampf der UFC-Geschichte gab es live auf DAZN zu sehen.

In der Sendung First Take auf ESPN sagte White am Montag: "McGregor hat mich bereits angerufen, er will ein Rematch. Danach hat Conor gefragt."

Ob es allerdings zum schnellen Rückkampf kommen wird, liegt auch daran, ob und wie Khabib für den Skandal nach dem Kampf bestraft wird. Der Russe war nach dem Sieg aus dem Octagon gesprungen und hatte sich mit einem UFC-Kämpfer aus McGregors Ecke geprügelt. "Er muss vor der Nevada Commission erscheinen, dann werden wir sehen, was mit Khabib und dem ganzen Schlamassel passiert", erklärte White.

Zudem stehen auch andere Anwärter auf den Gürtel von Khabib Schlange. "Tony Ferguson sah (am Samstag) unglaublich gut aus", betonte White. "Die Beiden sollten sich schon dreimal gegenüberstehen, aber es hat noch nicht geklappt. Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln."

McGregor hatte bereits nach dem Fight auf Twitter geschrieben, dass er sich auf ein Rematch freue.

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov: Die Bilder des UFC-Knallers © getty 1/17 Was für ein Fight in Las Vegas! Nachdem Khabib Nurmagomedov Conor McGregor im Oktagon abfertigt, kommt es zu wilden Prügelszenen. SPOX zeigt die besten Bilder des Abends. © getty 2/17 Das Medieninteresse am Comeback von Conor McGregor im Oktagon ist erwartungsgemäß riesig. Trotz der zahlreichen Kameras wirkt der Ire vor dem Kampf extrem fokussiert. © getty 3/17 Auch sein Gegenüber, Titelverteidiger Khabib Nurmagomedov, wirkt vor dem Main-Fight des UFC 229 in Las Vegas fest entschlossen. © getty 4/17 Um kurz vor 7 Uhr morgens deutscher Zeit ist es endlich soweit: Es geht los! © getty 5/17 Allerdings erwischt Conor McGregor keinen besonders guten Start. Khabib Nurmagomedov hält den Iren über weite Teile der ersten Runde am Boden - die ersten Buhrufe werden laut. © getty 6/17 Dennoch kann McGregor nach der ersten Runde noch lächeln. Das sollte sich im weiteren Verlauf des Kampfes jedoch schnell ändern. © getty 7/17 Denn auch im Anschluss bleibt Khabib der dominantere Kämpfer. Der Russe bringt McGregor immer wieder in schwierige Situationen und landet den ein oder anderen Volltreffer. © getty 8/17 McGregor kann dagegen nur wenige Akzente setzen. In Runde vier ist es dann soweit ... © getty 9/17 Khabib bringt den Herausforderer am Gitter in Bedrängnis und bekommt McGregor in einen Würgegriff, aus dem sich der Ire nicht mehr befreien kann. Der Kampf ist vorbei. © getty 10/17 Während Khabib auch im 27. Kampf seiner Karriere ungeschlagen bleibt, muss The Notorius im 25. Kampf seine vierte Niederlage hinnehmen. © https://twitter.com/BleacherReport 11/17 Doch auch nach dem offiziellen Ende ist noch lange nicht Schluss. In Khabib steckt nach den zahlreichen Provokationen von McGregor und dessen Camp noch eine Menge Wut. © https://twitter.com/BleacherReport 12/17 Und diese Wut muss raus! Khabib springt nach dem Kampf aus dem Oktagon, um das Camp von McGregor anzugreifen. © https://twitter.com/BleacherReport 13/17 Außerhalb des Oktagons starten wilde Prügelszenen, es ist schwierig, den Überblick zu behalten. © https://twitter.com/BleacherReport 14/17 Währenddessen greifen mehrere Mitglieder des Teams von Khabib McGregor im Oktagon an. © https://twitter.com/BleacherReport 15/17 UFC-Präsident Dana White weigert sich aus Angst vor den Reaktionen der Fans nach dem Chaos, Khabib seinen Gürtel zu überreichen. Auch McGregor muss er beruhigen. © getty 16/17 Der Ire wird schließlich von der Security aus dem Inneren der Arena eskortiert. White hat bereits heftige Konsequenzen angekündigt - von Geldstrafen bis Sperren ist offenbar alles möglich. © getty 17/17 Auch Khabib muss von der Polizei aus der Arena geführt werden. Drei Mitglieder seines Teams werden daraufhin verhaftet. In der Nacht werden sie jedoch wieder freigelassen, da McGregor wohl auf eine Anzeige verzichten will.

Teammitglied von Khabib gibt Angriff auf McGregor zu

McGregor war nach dem Kampf im Ring von zwei Personen angegriffen worden, eine schlug sogar hinterrücks auf ihn ein. Drei Personen wurden kurzzeitig festgenommen, Anzeige erstatten wollte der Ire jedoch nicht.

Bei einem der Angreifer könnte es sich um ein Teammitglied von Nurmagomedov gehandelt haben. "Ich habe ihn geschlagen, wie versprochen", schrieg Federgewichtler Zubaira Tukhugov auf Instagram. "Ich hatte versprochen, dass ich ihn für seine Worte zur Rechenschaft ziehe, und das habe ich gehalten." McGregor hatte im Vorlauf des Kampfes unter anderem Khabibs Familie und seinen muslimischen Glauben verbal attackiert.

Für Tukhugov könnte die Attacke Folgen haben. Noch steht der 27-Jährige, der wegen der Einnahme unerlaubter Substanzen gerade gesperrt ist, bei der UFC unter Vertrag. White hatte aber schon wenige Stunden nach dem Kampf betont, dass die Angreifer niemals wieder in der UFC kämpfen würden.