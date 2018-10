UFC News: Superfight zwischen Khabib und "GSP" Georges St. Pierre im Gespräch

Beim nächsten Gegner von McGregor-Bezwinger Khabib Nurmagomedov könnte es sich um einen der größten Stars der UFC-Geschichte handeln: Medienberichten zufolge könnte Khabib gegen UFC-Legende Georges St. Pierre in den Octagon steigen.

"GSP" hatte zuletzt im November 2017 gekämpft und damals den Gürtel im Mittelgewicht gegen Michael Bisping gewonnen.

"Wir werden euch umhauen, es gibt große Neuigkeiten", hatte Khabis Manager Ali Abdelaziz am Sonntag per Twitter für Spannung gesorgt. Am Montag berichtete dann die russische Publikation MMA TEAM DAGESTAN, dass an einem Fight zwischen Khabib und GSP gearbeitet werde.

Dabei würde es sich um den Superfight handeln, den Khabib sucht. Der hatte zunächst über die sozialen Medien mit Ex-Box-Champ Floyd Mayweather geflirtet - schließlich habe er Conor McGregor bei UFC 229 niederschlagen können, der habe das im Boxkampf der beiden jedoch nicht geschafft.

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov: So reagiert das Netz © getty 1/15 Bei UFC 229 ist nicht nur der Fight zwischen Khabib und McGregor ein Spektakel, sondern auch die wilden Szenen danach. Wie das Netz reagiert hat, seht ihr hier. © getty 2/15 Der Reihe nach: Zunächst wurde McGregor von Khabib nach allen Regeln der Kunst vermöbelt. © getty 3/15 Das fand der eine oder andere Beobachter nicht einmal schlimm. © getty 4/15 Aber weil es die UFC ist, und Conor McGregor, kann es ja nicht gesittet zu Ende gehen - so gesittet ein UFC-Event eben sein kann. © getty 5/15 Hi-hüpf! Khabib sprang nur Sekunden nach dem Kampf über den Zaun, um sich mit einem Trainer aus McGregors Entourage anzulegen. © getty 6/15 So schnell ging das, dass die Aufpasser nicht hinterher kamen - und so gab es erst einmal Dresche, bevor die Streithähne getrennt wurden. © getty 7/15 Kollateralschäden nicht auszuschließen ... © getty 8/15 Die Reihen dahinter hatten dafür allerdings ihren Spaß. Bonus-Level! © getty 9/15 Ob Trump wohl auch zugeschaut hat? © getty 10/15 Verrückt war es zweifellos. Aber Mike Tyson sollte sich vielleicht doch zurückhalten ... © getty 11/15 Drake war auch am Start und sichtlich beeindruckt. Wetten, dass er drei neue Songs über den Brawl schreiben wird? © getty 12/15 Wer war denn jetzt schuld? Khabib? © getty 13/15 Oder doch McGregor? © getty 14/15 Oder vielleicht einfach beide. © getty 15/15 Zum Schluss: Ein Wortwitz mit vielleicht wahrem Kern. Höhö. Wir sehen uns beim Rückkampf.

GSP und Khabib mit großem Respekt voreinander

Aber auch über einen Kampf mit GSP hatte Khabib vor seinem Kampf gegen McGregor gesprochen: "Georges ist der größte Kämpfer der UFC aller Zeiten. "Wenn wir fighten würden, wäre es eine schwierige Aufgabe für mich, und für ihn auch. Ich habe in der UFC noch keine einzige Runde verloren. Ich denke, ich könnte es ihm schwer machen."

St. Pierre (26-2), der im Laufe seiner Karriere die UFC-Gürtel im Weltergewicht und Mittelgewicht gehalten hat, hatte Mitte Oktober erklärt, dass er nur noch für eine ganz besondere Aufgabe ins Octagon zurückkehren würde. Er könne sich eine Rückkehr vorstellen, "aber das muss es wert sein."

"Was mich besonders reizt, wäre etwas, das vorher noch niemandem gelungen ist. Wenn etwas unmöglich ist und die Leute an mir zweifeln", sagte er, angesprochen auf die perfekte Bilanz von Khabib Nurmagomedov (27-0). "Er ist ein großer Champion. Gegen niemanden wäre das Vermächtnis größer."

Seine Blütezeit hat GSP allerdings hinter sich. Der 37-Jährige hat zwar seit über elf Jahren keinen Fight mehr verloren, legte nach einer Titelverteidigung im Weltergewicht im November 2013 aber eine Pause von fast vier Jahren ein. Sollte er 2019 gegen Khabib antreten, hätte er in den fünf Jahren zuvor nur einen einzigen Kampf bestritten.

Zudem müsste man sich auf eine Gewichtsklasse einigen: Khabib war zuletzt im Leichtgewicht angetreten (bis 65,8 kg), GSP dagegen im Mittelgewicht (bis 77,1 kg).