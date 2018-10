Nach Ausraster bei McGregor-Fight: Khabibs Vater kündigt harte Strafe an

Der Vater von UFC-Champion Khabib Nurmagomedov hat im russischen Fernsehen eine harte Strafe für seinen Sohn angekündigt. Der hatte nach dem Sieg über Conor McGregor bei UFC 229 einen Fighter aus dessen Ecke attackiert - und anschließend prognostiziert, dass sein Vater ihn verprügeln werde.

In der vierten Runde hatte Khabib in der Nacht auf Sonntag gegen McGregor gewonnen. Nur Sekunden nach dessen Aufgabe war er allerdings aus dem Octagon gesprungen und auf Bellator-Kämpfer Dillon Danis, der in McGregors Ecke gestanden hatte, losgegangen. Nun muss er sich dafür vor der Nevada State Athletic Commission verantworten: sein Siegerscheck wurde einbehalten, ihm droht womöglich auch eine Sperre.

Der 30-Jährige hatte aber schon wenige Stunden nach dem Kampf auf der offiziellen Pressekonferenz gemutmaßt, dass die Strafe seines Vaters Abdulmanap Nurmagomedov noch ungleich härter ausfallen könnte: "Ich weiß, dass mir mein Vater eine Abreibung verpassen wird, wenn ich nach Hause komme. Vegas, Nevada, es tut mir leid."

Dabei hat er seinen Vater womöglich richtig eingeschätzt. Dem russischen Fernsehsender Ren TV sagte der Patriarch der Familie: "Ich glaube, die härteste Strafe für Khabib wird von mir kommen. Ich werde ihn sehr hart bestrafen. Ich habe ihn gewarnt: Für mich ist Disziplin das Allerwichtigste."

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov: Die Bilder des UFC-Knallers © getty 1/17 Was für ein Fight in Las Vegas! Nachdem Khabib Nurmagomedov Conor McGregor im Oktagon abfertigt, kommt es zu wilden Prügelszenen. SPOX zeigt die besten Bilder des Abends. © getty 2/17 Das Medieninteresse am Comeback von Conor McGregor im Oktagon ist erwartungsgemäß riesig. Trotz der zahlreichen Kameras wirkt der Ire vor dem Kampf extrem fokussiert. © getty 3/17 Auch sein Gegenüber, Titelverteidiger Khabib Nurmagomedov, wirkt vor dem Main-Fight des UFC 229 in Las Vegas fest entschlossen. © getty 4/17 Um kurz vor 7 Uhr morgens deutscher Zeit ist es endlich soweit: Es geht los! © getty 5/17 Allerdings erwischt Conor McGregor keinen besonders guten Start. Khabib Nurmagomedov hält den Iren über weite Teile der ersten Runde am Boden - die ersten Buhrufe werden laut. © getty 6/17 Dennoch kann McGregor nach der ersten Runde noch lächeln. Das sollte sich im weiteren Verlauf des Kampfes jedoch schnell ändern. © getty 7/17 Denn auch im Anschluss bleibt Khabib der dominantere Kämpfer. Der Russe bringt McGregor immer wieder in schwierige Situationen und landet den ein oder anderen Volltreffer. © getty 8/17 McGregor kann dagegen nur wenige Akzente setzen. In Runde vier ist es dann soweit ... © getty 9/17 Khabib bringt den Herausforderer am Gitter in Bedrängnis und bekommt McGregor in einen Würgegriff, aus dem sich der Ire nicht mehr befreien kann. Der Kampf ist vorbei. © getty 10/17 Während Khabib auch im 27. Kampf seiner Karriere ungeschlagen bleibt, muss The Notorius im 25. Kampf seine vierte Niederlage hinnehmen. © https://twitter.com/BleacherReport 11/17 Doch auch nach dem offiziellen Ende ist noch lange nicht Schluss. In Khabib steckt nach den zahlreichen Provokationen von McGregor und dessen Camp noch eine Menge Wut. © https://twitter.com/BleacherReport 12/17 Und diese Wut muss raus! Khabib springt nach dem Kampf aus dem Oktagon, um das Camp von McGregor anzugreifen. © https://twitter.com/BleacherReport 13/17 Außerhalb des Oktagons starten wilde Prügelszenen, es ist schwierig, den Überblick zu behalten. © https://twitter.com/BleacherReport 14/17 Währenddessen greifen mehrere Mitglieder des Teams von Khabib McGregor im Oktagon an. © https://twitter.com/BleacherReport 15/17 UFC-Präsident Dana White weigert sich aus Angst vor den Reaktionen der Fans nach dem Chaos, Khabib seinen Gürtel zu überreichen. Auch McGregor muss er beruhigen. © getty 16/17 Der Ire wird schließlich von der Security aus dem Inneren der Arena eskortiert. White hat bereits heftige Konsequenzen angekündigt - von Geldstrafen bis Sperren ist offenbar alles möglich. © getty 17/17 Auch Khabib muss von der Polizei aus der Arena geführt werden. Drei Mitglieder seines Teams werden daraufhin verhaftet. In der Nacht werden sie jedoch wieder freigelassen, da McGregor wohl auf eine Anzeige verzichten will.

Khabibs Vater: "Meine Strafe wird härter sein als die der UFC"

Im Octagon sei alles erlaubt, so Khabibs Vater, der seinen Sohn im Alter von neun Jahren nach dagestanischer Tradition gegen ein Bärenjunges hatte ringen lassen. "Aber außerhalb gibt es Kinder, Frauen und Zuschauer." Er sei kategorisch gegen Scharmützel außerhalb des Octagons, dort müsse man "friedlich koexistieren. Mein Team war immer bekannt für seine Disziplin. Deshalb wird meine Strafe härter als die der UFC ausfallen."

Abdulmanap sieht sich aber selbst auch in der Verantwortung - obwohl er den Kampf aufgrund von Visa-Problemen nicht vor Ort anschauen konnte: "Das ist mein Team. Ich werde meine Verantwortung nicht abstreiten, nur weil ich nicht nach Amerika gelassen wurde."