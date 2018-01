Conor McGregor trainiert für seinen nächsten Fight - in der UFC?

Basketball Champions League Bayreuth -

Conor McGregor befindet sich nach seiner Box-Niederlage gegen Floyd Mayweather laut Trainer John Kavanagh wieder im Training. Ob der Ire sich auf seinen nächsten UFC-Fight vorbereitet, bleibt aber unklar.

"Ich bin einfach froh, ihn wieder zurück im täglichen Training zu sehen", sagte Kavanagh bei BBC Sport. Der Trainer des Iren führte an: "In seinem Leben ist eine Menge passiert. Viel ist außerhalb des Kampfsports abgelaufen, aber er scheint es langsam in den Griff zu bekommen."

McGregor fiel nach seinem millionenschweren Kampf gegen Mayweather am 26. August weniger mit sportlichen Leistungen als vielmehr mit langen Partynächten und der einen oder anderen Social-Media-Tirade auf. Nun scheint der Ire sich aber wieder auf das Kämpfen zu fokussieren.

Der Megafight: Floyd Mayweather vs. Conor McGregor in Bildern © getty 1/21 Las Vegas. T-Mobile Arena. Willkommen zu Floyd Mayweather vs. Conor McGregor © getty 2/21 Die Prominenz ließ sich natürlich nicht bitten: Ozzy Ousbourne ist etwa hier zu sehen (l.) © getty 3/21 Sängerin Demi Lovato warf sich für das Event in Schale © getty 4/21 Sowieso anwesend: The Notorious. Conor McGregor. Herausforderer und klarer Underdog © getty 5/21 Im Publikum: McGregors Freundin Dee Devlin und der Junior: Wo führt seine Karriere hin? MMA? Boxen? © getty 6/21 Mike Tyson ist natürlich auch vor Ort. Die Ohren seiner Sitznachbarn sind aber sicher, Iron Mike ist gut gelaunt © getty 7/21 Andererseits: LeBron James sitzt vor Tyson. Nicht, dass das Blickfeld allzu schlecht wird © getty 8/21 Auch mal sportfremd unterwegs: NFL-Eigner Robert Kraft © getty 9/21 Die Nationalhymne der USA darf natürlich nicht fehlen © getty 10/21 McGregor ist als erstes im Ring. Im Hintergrund: Sein Gürtel der UFC in der Lightweight-Division © getty 11/21 Ebenfalls im Publikum: Jennifer Lopez und Alexander Rodriguez aus der MLB © getty 12/21 Und dann geht es endlich los. Und man staune: Kein Spektakel. McGregor boxt, Mayweather wartet auf den Moment © getty 13/21 Nach all den bösen Worten haben sich Mayweather und McGregor im Ring doch lieb © getty 14/21 Tatsächlich war aber phasenweise auch gutes Boxen zu sehen. McGregor verlor allerdings schnell an Power © getty 15/21 Mayweather hatte seinen Spaß. Der US-Amerikaner fühlte sich sichtlich wohl zurück im Ring © getty 16/21 Das durfte er auch. Die Treffer wurden besser, Mayweather übernahm die Überhand nach Runde vier © getty 17/21 Immer mehr sah sich McGregor zurückgedrängt, das Ende von Runde neun kam keine Sekunde zu früh © getty 18/21 Dann war Schluss! McGregor zeigte sich von der Entscheidung Robert Byrds nicht sonderlich angetan © getty 19/21 Der Ire zeigte sich gegenüber Mayweather aber als fairer Verlierer, wenn auch etwas gefrustet © getty 20/21 Mayweather darf sich - neben dem unglaublichen Gürtel - über eine runde Zahl in der Bilanz freuen: 50-0 © getty 21/21 Der Boxer wurde seiner Stellung als klarer Favorit gerecht und zeigte eine saubere Leistung

Conor McGregors Zukunft: Rückkehr in die UFC?

Wofür genau McGregor trainiert, kann bzw. möchte Kavanagh nicht sagen: "2018 wird wieder ein großes Jahr für uns. Was genau das bedeutet, weiß ich noch nicht, aber es zeichnet sich ein Plan ab. Bleibt dran." In der UFC wartet Tony Ferguson auf McGregor, der den Lightweight-Titel vom nunmehr seit November 2016 inaktiven Iren im Auge hält. Gleichwohl gibt es auch Gerüchte um einen weiteren Boxkampf McGregors, zum Beispiel gegen Manny Pacquiao oder gar Oscar de la Hoya.

Die von McGregor auf Instagram geteilten Bilder lassen allerdings vermuten, dass er tatsächlich für eine Rückkehr ins Octagon trainiert. Der 29-Jährige zeigte sich unter anderem mit Ex-UFC-Kämpfer Paddy Holohan und wurde beim Ringen mit seinem Trainer abgelichtet.

UFC-Boss Dana White hatte sich zuletzt immer wieder skeptisch über eine Rückkehr McGregors geäußert. "Ich habe immer gesagt: Wenn Conor McGregor (2018) fightet, ist das fantastisch. Wenn nicht, wird die UFC das auch überleben", sagte er etwa bei Undisputed auf Fox Sports 1.