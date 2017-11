Comeback-Sieg! St-Pierre schreibt Geschichte

ACB Murcia -

Obradoiro World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Session 1 ACB Malaga -

Saski-Baskonia World Series of Darts World Series of Darts Finals: Tag 3 -

Session 2 NBA Heat @ Clippers NHL Red Wings @ Oilers NHL Canadiens @ Blackhawks BSL Trabzonspor -

Anadolu Efes NHL Blue Jackets @ Rangers NBA Heat @ Warriors Champions Hockey League Brynas -

Mannheim Champions Hockey League München -

Bern Basketball Champions League Bonn -

Nanterre Basketball Champions League Bayreuth -

Estudiantes NBA Bucks @ Cavaliers Basketball Champions League Monaco -

Oldenburg Basketball Champions League Ludwigsburg -

Elan Chalon NBA Timberwolves @ Warriors NBA Cavaliers @ Rockets Deutschland Cup USA -

Slowakei Deutschland Cup Deutschland -

Russland NHL Senators @ Avalanche NBA Bucks @ Spurs Fed Cup Women National_team FedCup Finale: Weißrussland -

USA -

Tag 1 SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 1 Session 1 Rugby Union Internationals Schottland -

Samoa Deutschland Cup Deutschland -

Slowakei Rugby Union Internationals England -

Argentinien Rugby Union Internationals Wales -

Australien Rugby Union Internationals Irland -

Südafrika NHL Oilers @ Rangers Deutschland Cup Russland -

USA SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 1 Session 2 NBA Grizzlies @ Rockets World Championship Boxing Daniel Jacobs vs Luis Arias Fed Cup Women National_team FedCup Finale: Weißrussland -

USA -

Tag 2 ACB Estudiantes -

Fuenlabrada Deutschland Cup Slowakei -

Russland SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 Session 1 BSL Darüssafaka -

Fenerbahce Deutschland Cup USA -

Deutschland ACB Real Madrid -

Barcelona SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Tag 2 Session 2 NBA Raptors @ Celtics NHL Oilers @ Capitals SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam OF Darts -

Tag 3 NHL Stars @ Hurricanes NBA Grizzlies @ Bucks SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam OF Darts -

Tag 4 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Gaziantep Basketball Champions League Venedig -

Bayreuth NBA Spurs @ Mavericks Basketball Champions League Bonn -

Besiktas SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts -

Tag 5 Basketball Champions League Baskets Oldenburg -

Juventus NBA Cavaliers @ Hornets SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam of Darts -

Tag 6 NHL Coyotes @ Canadiens NBA Warriors @ Celtics SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts -

Viertelfinale Premiership Gloucester -

Saracens NBA Thunder @ Spurs Rugby Union Internationals Wales -

Georgien Rugby Union Internationals England -

Australien Rugby Union Internationals Schottland -

Neuseeland Rugby Union Internationals Irland -

Fidschi SINGHA Beer Grand Slam of Darts Grand Slam Of Darts: Halbfinale King Of Kings King of Kings 51

Georges St-Pierre hat bei UFC 217 im Madison Square Garden in New York ein historisches Comeback gefeiert. Der Kanadier, der eigentlich im Weltergewicht zu Hause ist, bezwang nach vier Jahren Abstinenz im Octagon den Engländer Michael Bisping und ist damit Champion im Mittelgewicht.

St-Pierre erzwang die Entscheidung von einer Platzwunde gezeichnet (Ellbogenschlag) nach viereinhalb Minuten in der dritten Runde durch einen Rear-Naked Choke. Der 36-Jährige ist damit nach Randy Couture, BJ Penn und Conor McGregor der erst vierte Kämpfer der UFC-Geschichte, der in zwei verschiedenen Gewichtsklassen einen Titel gewinnen konnte.

"Mir fehlen die Worte. Mein Traum ist wahr geworden. Danke an alle, die mich unterstützt haben. Das war ein harter Kampf, er hat mich schwer getroffen. Ich habe keine Lust, das zu wiederholen", sagte St-Pierre nach dem Fight.

St-Pierre ist eine UFC-Legende, der "Rush" gilt als erfolgreichster Weltergewichtler aller Zeiten. Von 2005 bis zu seinem Rücktritt 2013 verteidigte der Mann aus Quebec neun Mal seinen Titel und gewann insgesamt 12 Titelkämpfe.

In welcher Gewichtsklasse St-Pierre in Zukunft antreten will, ließ er offen. Sein Gegenüber Bisping, der in den vergangenen Monaten mehrfach von Rücktritt gesprochen hatte, kündigte derweil an, definitiv weitermachen zu wollen.