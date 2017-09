Superior FC 18 im Livestream auf DAZN

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool WC Qualification South America Live Bolivien -

Chile WC Qualification South America Live Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Live Ecuador -

Peru MLB Cubs @ Pirates WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay MLB Diamondbacks @ Dodgers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. September Copa del Rey Saragossa -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Teneriffa MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. September MLB Marlins @ Braves MLB Twins @ Royals Copa do Brasil Flamengo -

Cruzeiro National Rugby League Roosters -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. September CSL Guangzhou Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux Weber Cup Weber Cup: Tag 1 First Division A Anderlecht -

Lokeren Pro14 Leinster -

Cardiff Premiership Sale -

Newcastle Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby County -

Hull Primera División Leganes -

Getafe MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs National Rugby League Storm -

Eels J1 League Kofu -

Shimizu National Rugby League Sea Eagles -

Panthers J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gamba Osaka -

Kobe DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

09. September Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool Weber Cup Weber Cup: Tag 2 -

Session 1 CSL Shandong -

Jiangsu Premiership Bath -

Saracens Serie B Palermo -

Empoli Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Weber Cup Weber Cup: Tag 2 -

Session 2 Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Pro14 Connacht -

Southern Kings Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Extreme Fighting Championship EFC 63 NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez National Rugby League Sharks -

Cowboys Primera División La Coruna -

Real Sociedad DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. September Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Weber Cup Weber Cup: Tag 3 -

Session 1 Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves NFL RedZone -

Week 1 Weber Cup Weber Cup: Tag 3 -

Session 2 MLB Marlins @ Braves Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. September Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. September DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

12. September MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Rays Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. September MLB Athletics @ Red Sox MLB Marlins @ Phillies NFL Texans @ Bengals Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. September MLB Cardinals @ Cubs Premiership Northampton -

Bath Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes BAMMA BAMMA 31 MLB Brewers @ Marlins HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Halbfinale J1 League Omiya -

Gamba DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. September J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Serie B Perugia -

Parma Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa MLB Dodgers @ Nationals Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville MLB Orioles@Yankees Premiership Newcastle -

Saracens Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) IndyCar Series GoPro Grand Prix of Sonoma NCAA Division I FBS Miami @ Florida St. NCAA Division I FBS Ole Miss @ California HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. September Serie A Sassuolo -

Juventus FIA World Rallycross Championship Round 10 -

Riga CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao MLB Orioles @ Yankees MLB Brewers @ Marlins Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 Primera División Real Socieda -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon NFL Packers @ Falcons DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. September Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo MLB Red Sox @ Orioles

Am 16. September 2017 steht in Ludwigshafen die 18. Ausgabe der Superior Fighting Championship an (ab 18 Uhr live auf DAZN). SPOX gibt euch alle Infos zum Event, zu den Titelkämpfen sowie dem Livestream, als Vorgeschmack auf Canelo Alvarez vs. Gennady Golovkin in der darauffolgenden Nacht.

Was ist Superior Fighting Championship?

Die Superior Fighting Championship ist eine deutsche MMA-Event-Serie, die 2012 zur Veranstaltung des Jahres gewählt wurde. Anschließend wurde es ruhiger um die Event-Serie. Nach fast drei Jahren Pause feierte Superior FC dann ein erfolgreiches Comeback mit seiner 14. Ausgabe am 21. Mai des vergangene Jahres in Düren.

Worum geht es bei dem Event?

Das Event am 16. September in Ludwigshafen ist die 18. Ausgabe der Event-Serie. Erstmals treten in der Geschichte der Superior FC auch zwei Damen gegeneinander an. Diana Belbita und Iony Razafiarsison kämpfen um den Titel im Flyweight.

Wo kann ich Superior Fighting Championship 18 sehen?

Die Live-Rechte an der 18. Ausgabe der Superior FC hat sich in diesem Jahr DAZN gesichert. DAZN zeigt das Event am 16. September um 18 Uhr als Vorgeschmack auf den Kampf des Jahres in der darauffolgenden Nacht zwischen Canelo Alvarez und Gennady Golovkin, ebenfalls live und exklusiv auf DAZN.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Welche Titelkämpfe werden ausgetragen?

Insgesamt werden bei der 18. Superior FC 13 Kämpfe ausgetragen, wobei es in vier Duellen auch final um einen Titel geht.

Der Düsseldorfer Abusupiyan "Abus" Magomedov tritt gegen Dan Hope um den Titel im Mittelgewicht an.

Name Gewicht Größe Alter Rekord Team Land Runden Dan Hope 84 kg 187 cm 31 14-7-0 Dinky Ninjas England 5 Abusupiyan Magomedov 84 kg 187 cm 27 18-3-0 UFD Deutschland

Zwischen Diana Belbita und Iony Razafiarison kommt es zum ersten Damenkampf in der Superior FC-Geschichte. Beide wollen sich den erstmals ausgetragenen SFC-Titel im Flyweight sichern.

Name Gewicht Größe Alter Rekord Team Land Runden Diana Belbita 56,7 kg 170 cm kA. 9-3-0 Academica Sandu Lungu Rumänien 5 Iony Razafiarison 56,7 kg 160 cm 32 2-1-1 MMA Factory Frankreich

Im Weltergewicht will Roberto Soldic seinen Titel gegen Dez Parker verteidigen.

Name Gewicht Größe Alter Rekord Team Land Runden Dez Parker 77 kg 183 cm 29 9-6-0 Sukata MMA England 5 Roberto Soldic 77 kg 180 cm 22 10-2-0 UFD Deutschland

Im SFC Federgewicht fordert Daniel Requeijo den amtierenden Titelträger Max Coga heraus.