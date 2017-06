Medien: Mayweather - McGregor am 26. August?

Mittwoch, 14.06.2017

Dan Rafael von ESPN berichtet, dass Mayweather und McGregor ihren Kampf im Weltergewicht (140 - 147 Pfund) austragen wollen, und zwar in der T-Mobile Arena in Las Vegas. Sobald der Deal mit Showtime über das Pay-per-View abgeschlossen ist, soll bei der Nevada State Athletic Commission der Antrag auf das Datum gestellt werden. Dabei handelt es sich für gewöhnlich allerdings nur um eine Formalität.

"Wir befinden uns in Verhandlungen, aber niemand will, dass das Ganze in einen Zirkus ausartet wie damals bei den Verhandlungen zwischen Mayweather und [Manny] Pacquiao", eklärte Showtimes General Manager Stephen Espinoza gegenüber ESPN. "Deshalb halte ich es für das Beste, wenn wir die geschäftlichen Diskussionen so lange privat halten, bis der Deal abgeschlossen ist."

Ursprünglich hätten beide Parteien den 16. September anvisiert, doch an diesem Datum findet nun bereits der Kampf zwischen Canelo Alvarez und Gennady Golovkin statt. Der 40 Jahre alte Mayweather hatte seine Karriere im September 2015 ungeschlagen beendet (49-0, 26 KOs), will für den Kampf gegen McGregor (21-3) aber noch einmal in den Ring zurückkehren.

Alle News zum Boxen