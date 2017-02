Pacquiao lässt Fans über Gegner abstimmen

Montag, 13.02.2017

Gegen wen steigt der Pacman als nächstes in den Ring? Nachdem zuletzt Gerüchte über ein Duell mit Conor McGregor ins Reich der Fabeln verwiesen wurden, startete der Boxer nun eine Umfrage bei Twitter, um seinen nächsten Gegner zu ermitteln.

Aus den vier Optionen Kell Brook, Amir Khan, Jeff Horn und Terence Crawford liegt derzeit Amir Khan weit vorne. Bereits im letzten Jahr war ein Duell beider angedacht gewesen, damals entschied sich Promoter Bob Arum allerdings zu einem Duell seines Schützlings mit Tim Bradley.

Khan trat hingegen gegen Saul Canelo Alvarez an und verbuchte doppelt so hohe Einschaltzahlen wie Pacquiao gegen Bradley. Die Voraussetzungen stimmen also. Auch wenn Khan gegen Canelo verlor, ist er doch noch immer ein Publikumsmagnet.

