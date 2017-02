UFC-Rückkehr von Georges St.-Pierre ist perfekt

Samstag, 18.02.2017

Der mittlerweile 35-Jährige hatte das Weltergewicht über Jahre hinweg dominiert, der UFC nach einer Titelverteidigung im November 2013 jedoch den Rücken gekehrt - unter anderem waren ihm die geänderten Doping-Regularien ein Dorn im Auge.

Nun ist die Rückkehr perfekt. White bestätigte am Freitag gegenüber der Los Angeles Times, dass "GSP" seinen Vertrag am Donnerstag unterschrieben habe: "Er ist zurück, ich bin begeistert. Wir haben lange daran gearbeitet und es endlich geschafft."

Wann St.-Pierre wieder in den Octagon steigen wird, ist noch unklar. Er könnte laut White gegen den Sieger des Weltergewicht-Titelkampfes zwischen Tyron Woodley und Stephen Thompson antreten, auch Mittelgewichtschamp Michael Bisping wäre eine Option. Oder aber ein Kampf in der 155-Pfund-Klasse. St.-Pierre hatte seinen Weltergewichtstitel vor dem Rücktritt zwölfmal in Serie verteidigt und seit 2007 keinen Kampf mehr verloren.

