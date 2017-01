Ortiz: "Hatte über 25 Gehirnerschütterungen"

Freitag, 20.01.2017

Gegen Chael Sonnen wird Tito Ortiz zum letzten Mal im Octagon stehen. Der MMA-Kämpfer tritt bei Bellator 170 in Los Angeles wenige Tage vor seinem 42. Geburtstag den Gang ins Karriereende an. Höchste Zeit wird es dafür, so der ehemalige Champion.

Bereits 2014 erklärte er das Ende, nun sei es aber "zu 100 Prozent sicher." Die Gesundheit gehe langsam vor: "Ich hatte über 25 Gehirnerschütterungen und über acht Operationen." Er wolle keine bleibenden Schäden davon tragen und denke an das gemeinsame Leben mit Freundin Jenna Jameson.

Über das letzte Jahr verteilt habe er "kleine Symptome" gespürt, die ihn an den Film Concussion von Will Smith erinnert hätten. Darin erleiden Football-Spieler durch Schädigungen des Gehirns bleibende Persönlichkeitsänderungen.

