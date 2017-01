McGregor oder Rousey im Royal Rumble?

Freitag, 27.01.2017

Octagon gegen Ring, so könnte der Tausch von Conor McGregor und Ronda Rousey am Sonntagabend lauten. Die WWE veranstaltet das PPV Royal Rumble und könnte dabei auf einen der beiden UFC-Stars zurückgreifen, so spekuliert Forbes.

Während Rousey bereits in einer WWE-Show auftrat, ist McGregor bisher ausschließlich durch eigene Aussagen dort ins Gespräch gebracht worden. Beide stehen derzeit nicht in Vorbereitung auf einen Kampf in der UFC und wären somit frei.

Inwiefern Rousey nach ihrer Niederlage gegen Amanda Nunes allerdings wieder in die Öffentlichkeit treten will, ist fraglich, sie zog sich zuletzt bewusst zurück. McGregor dagegen zeigte sich auf Nachfrage immer offen für ein mögliches Gastspiel in der WWE.

Der Royal Rumble würde beiden einen Kurzauftritt ohne größeres erforderliches Training ermöglichen. Der Modus in dem 30 Stars reihenweise zum Ring kommen und eliminiert werden können, kam schon einigen Altstars oder WWE-fremden Prominenten entgegen.

