Buffer: "Nunes ist Liddell mit Klitoris"

Montag, 09.01.2017

Noch immer ist UFC 207 in aller Munde. Amanda Nunes entzauberte Ronda Rousey und erntete im Anschluss viel Lob für ihren dominanten Auftritt. In rund 40 Sekunden wurde aus der wiedererstarkten Rousey ein Boxsack. Octagonsprecher Bruce Buffer zeigt sich bei The Pony Hour beeindruckt.

"Amanda Nunes ist wie Chuck Liddell mit einer Klitoris", so Buffer. Liddell machte sich einen Namen im Light Heavyweight und war lange das Gesicht der UFC und der MMA. Der Vergleich zieht: "Sie schlägt dir nicht ins Gesicht, sie schlägt dir durch den Kopf."

Buffer kann sich vorstellen, dass Nunes den Titel "lange Zeit" halten wird. Rousey derweil würde dringend neue Trainer brauchen. Ihr bisheriges Team habe ihr beigebracht, unverwundbar zu sein, sie wäre es nicht gewohnt gewesen, Schläge einzustecken.

