Missbrauchsskandal: Auch US-Teamchef Valeri Liukin tritt zurück

Liga ACB Live Saski-Baskonia -

Barcelona NHL Live Senators @ Canadiens NBA Live Lakers @ Thunder NBA Jazz @ Pelicans NCAA Division I West Virginia @ Oklahoma Basketball Champions League AEK -

Bayreuth Champions Hockey League Växjö -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Orlandina NBA Thunder @ Warriors Basketball Champions League Bonn -

Avellino Basketball Champions League Oldenburg -

Hapoel Holon NBA Timberwolves @ Cavaliers Premier League Darts Premier League: Cardiff NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NCAA Division I Duke @ North Carolina NHL Golden Knights @ Sharks Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Viertelfinale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Leinster Premiership Bath -

Northampton NBA Timberwolves @ Bulls Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 1 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 1 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 1 Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Halbfinale Six Nations Irland -

Italien Six Nations England -

Wales Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale NBA Pelicans @ Nets NHL Oilers @ Sharks BSL Besiktas -

Tofas Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 2 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 2 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 2 Liga ACB Barcelona -

Bilbao Premiership Harlequins -

Wasps Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Finale Six Nations Schottland -

Frankreich Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale NHL Rangers @ Jets NBA Cavaliers @ Celtics NHL Sharks @ Ducks Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 NBA Spurs @ Jazz Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 NBA Clippers @ Celtics Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Newcastle Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Toyota Cheetahs Premiership Sale -

Saracens Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale

Nach dem Vorstand des US-Turnverbandes hat auch der für die Kunstturnerinnen zuständige Teamchef Valeri Liukin als Reaktion auf den Missbrauchsskandal um den früheren Teamarzt Larry Nassar sein Amt aufgegeben. Der 51-Jährige hatte im September 2016 die Nachfolge von Marta Karolyi angetreten.

"Ich habe mich wirklich darauf gefreut, den Turnerinnen Erfolg zu bringen. Aber das gegenwärtige Klima verursacht mir zu viel Stress, Schwierigkeiten und Unsicherheit", sagte der gebürtige Kasache, Reck-Olympiasieger von Seoul 1988.

Liukin betreibt im texanischen Plano ein Turncamp. Während des Prozesses gegen Nassar wurde er nicht belastet, auch als möglicher Mitwisser fiel der Name des ehemaligen Reck-Weltmeisters nicht, ganz im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Karolyi.

Der 54 Jahre alte Nassar war in der vergangenen Woche von einem Gericht in Lansing/Michigan wegen langjährigen sexuellen Missbrauchs von zahlreichen Athletinnen zu einer Haftstrafe zwischen 40 und 175 Jahren verurteilt worden.

Wusste das FBI schon vor den Ermittlungen von dem Missbrauch?

Von den Ausmaßen des Skandals geschockt zeigte sich das Internationale Olympische Komitee. In einer Erklärung begrüßte das Exekutivkomitee auf einer Sitzung in Pyeongchang die Pläne des Nationalen Olympischen Komitees der USA, einen Unterstützungsfond für die Opfer einzurichten. Die Athleten bei den Winterspielen in Südkorea wurden aufgefordert, sich gegebenenfalls sofort den zuständigen IOC-Mitarbeitern anzuvertrauen.

Mittlerweile gibt es Hinweise darauf, dass Agenten des FBI schon zu Beginn der Ermittlungen gegen Nassar im Juli 2015 Kenntnis von den Machenschaften des Mediziners hatten. Nach einem Bericht der New York Times seien noch von diesem Zeitpunkt an bis zur offiziellen Anklage gegen Nassar im September 2016 mindestens 40 Turnerinnen missbraucht worden.