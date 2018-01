Missbrauchsskandal: Aly Raisman fordert unabhängige Untersuchung im Fall Nassar

European Rugby Champions Cup Live Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres NCAA Division I Oklahoma @ Oklahoma State European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NCAA Division I Missouri @ Texas A&M World Championship Boxing Errol Spence Jr. vs Lamont Peterson BSL BSL: All-Star-Game 2018 NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NCAA Division I Texas A&M @ Kansas NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League Darts 1 -

Dublin NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale

Die dreimalige Olympiasiegerin Aly Raisman hat im Skandal um sexuellen Missbrauch im US-Kunstturnen die Einleitung einer unabhängigen Untersuchung gegen den langjährigen Teamarzt Larry Nassar und die Institutionen gefordert, bei denen der Mediziner offenbar jahrelang ungestraft junge Mädchen missbraucht hat.

Dies erklärte Raisman am Freitag im Rahmen ihrer Aussage im Prozess gegen den Mediziner in Lansing/Michigan.

"Wir brauchen eine unabhängige Untersuchung, was genau passiert ist, was schief gelaufen ist und wie es in Zukunft vermieden werden kann. Nur dann können wir wissen, welche Veränderungen notwendig sind." Dabei sprach Raisman von einer "Verrottung von innen heraus" in den Organisationen, für die Nassar tätig war, und griff direkt den US-Turnverband an: "Selbst jetzt, nach all dem, hat USA Gymnastics die Nerven, dieselben Dinge zu sagen, die man die ganze Zeit gesagt hat. Kann niemand sehen, wie respektlos das ist? Kann niemand sehen, wie weh das tut?"

Raisman zu Nassar: "Sie sind so krank"

Den Angeklagten Nassar ging die 23-Jährige bei Gericht ebenfalls direkt an. "Sie sind so krank. Ich kann nicht einmal verstehen, wie wütend ich mich fühle, wenn ich an sie denke", sagte Raisman während ihrer Aussage. Der 54-jährige Nassar hat sich bislang in zehn Fällen schuldig bekannt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll die Zahl der Opfer bei mehr als 100 liegen.

Nassar wurde bereits Anfang Dezember wegen Besitzes von kinderpornografischen Materials zu 60 Jahren Haft verurteilt. Schon in wenigen Tagen droht ihm bei einem weiteren Schuldspruch eine zusätzliche lebenslange Haftstrafe.

Nahezu drei Jahrzehnte war Nassar für den US-Verband tätig, viermal gehörte er zum Olympiateam der USA. Zahlreiche internationale Medaillengewinnerinnen haben Nassar mittlerweile des sexuellen Missbrauchs bezichtigt, die prominenteste unter ihnen ist die viermalige Rio-Olympiasiegerin Simone Biles.