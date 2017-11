Nassar bekennt sich in weiteren Fällen schuldig

NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NHL Maple Leafs @ Oilers World Rugby Sevens Series Dubai -

Tag 1 Premiership Northampton -

Newcastle NBA Timberwolves @ Thunder World Rugby Sevens Series Dubai -

Tag 2 Rugby Union Internationals Wales -

Südafrika Pro14 Munster -

Ospreys NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro Premiership Harlequins -

Saracens BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans Champions Hockey League Trinec -

Brynas IF Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Champions Hockey League Bern -

Växjö Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Avellino -

Bonn NBA Warriors @ Hornets European Challenge Cup Toulouse -

Lyon NHL Islanders @ Penguins NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz European Rugby Champions Cup Glasgow -

Montpellier NBA Warriors @ Pistons European Challenge Cup Newcastle -

Bordeaux European Rugby Champions Cup Munster -

Leicester NBA Wizards @ Clippers Glory Kickboxing Glory Redemption World Championship Boxing Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs BSL Anadolu Efes -

Sakarya NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls Champions Hockey League Kometa Brno -

JYP Champions Hockey League ZSC Lions -

Bílí Tygři Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn

Larry Nassar, früherer Teamarzt des US-Turnverbandes (USAG), hat sich in drei weiteren Fällen des sexuellen Missbrauchs schuldig bekannt.

Vor einer Woche hatte er in einer Verhandlung vor einem Gericht in Lansing/Michigan in sieben Fällen seine Schuld eingeräumt.

Nassar, der fast drei Jahrzehnte und bei vier Olympischen Spielen für den US-Verband tätig war, wird vorgeworfen, insgesamt mehr als 100 Sportlerinnen belästigt oder missbraucht zu haben. Darunter befinden sich auch die dreimalige Turn-Olympiasiegerin Gabby Douglas und deren Teamkollegin Aly Raisman (23).

Teilweise sind die Opfer jünger als 13 Jahre. Zudem wird Nassar der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen. Die Mindeststrafen für die Vergehen liegen zwischen 25 und 40 Jahren Gefängnis.