Hambüchen: Comeback "nie auszuschließen"

Hong Kong Open Women Single Live WTA Hongkong: Finale BSL Anadolu Efes -

Fenerbahce ACB Valencia -

Real Madrid Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 1 Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 2 Basketball Champions League Zielona Gora -

Bonn Basketball Champions League Teneriffa -

Ludwigsburg NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors Kremlin Cup Women Single WTA Moskau: Tag 3 BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Tag 3 Basketball Champions League Bayreuth -

Strasbourg Basketball Champions League Sassari -

EWE Baskets NBA Timberwolves @ Spurs BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Viertelfinale European Challenge Cup Gloucester -

Agen NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Viertelfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Viertelfinale BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Halbfinale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Viertelfinale German Darts Masters German Darts Masters -

Tag 1 European Rugby Champions Cup Scarlets -

Bath NBA Cavaliers @ Bucks If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Halbfinale European Open Men Single ATP Antwerpen: Halbfinale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 1 Kremlin Cup Men Single ATP: Moskau -

Halbfinals BGL Luxembourg Open Women Single WTA Luxemburg: Finale German Darts Masters German Darts Masters: Tag 2 -

Session 2 European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys European Challenge Cup Stade Francais -

London Irish NBA Warriors @ Grizzlies WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 1 BSL Fenerbahce -

Gaziantep If Stockholm Open Men Single ATP Stockholm: Finale Kremlin Cup Men Single ATP Moskau: Finale European Open Men Single ATP Antwerpen: Finale ACB Real Madrid -

Malaga NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 2 NBA Warriors @ Mavericks WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 3 Basketball Champions League Riesen Ludwigsburg -

Neptunas Basketball Champions League Bonn -

Nymburk NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 4 Basketball Champions League Petrol Olimpija -

Medi Bayreuth Basketball Champions League EWE Baskets -

Karsiyaka NBA Pacers @ Thunder WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 1 WTA Championship Women Single WTA Finale Singapur: Tag 5 -

Session 2 European Championship European Darts Championship: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks NHL Stars @ Oilers European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 1 European Championship European Darts Championship: Tag 2 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Munster Premiership Sale -

Exeter NBA Thunder @ Timberwolves European Championship European Darts Championship: Tag 3 NBA Cavaliers @ Pelicans

Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen liebäugelt mit einer Rückkehr auf die internationale Turn-Bühne und einem Start bei der Heim-WM 2019 in Stuttgart.

Zwar bezeichnete er es als "Risiko", doch ein Comeback würde er "nie zu 100 Prozent ausschließen", sagte Hambüchen im Interview mit der Welt am Sonntag: "Dafür bin ich bekloppt genug und liebe diesen Sport einfach zu sehr, als dass ich sagen würde: 'Wenn ich in zwei Jahren die Weltmeisterschaften in Stuttgart sind, turne ich nicht mehr.'"

Eine Rückkehr sei allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen denkbar. "Nur wenn ich weiß, dass ich ganz vorn sein kann, käme das eventuell infrage. Dann lege ich meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass ich nur Zuschauer bin. Aber im Moment ist es überhaupt nicht mein Anspruch, dorthin zu kommen", sagte Hambüchen.

Hambüchen: "Kann nur noch verlieren"

Ein Comeback sei schließlich auch ein Risiko. "Im Prinzip kann ich nur noch verlieren. All das, was ich mit dem Abschluss in Rio erreicht und an Image aufgebaut habe, mache ich kaputt, wenn ich mich ans Reck stelle und einer von vielen bin", sagte Hambüchen.

Der 29-Jährige, der seine internationale Karriere nach seinem Olympiasieg in Rio de Janeiro beendet hatte, befindet sich gerade in der Vorbereitung auf sein Comeback in der Deutschen Turnliga für die KTV Obere Lahn am 21. Oktober. "Ich trainiere wieder voll, wegen der Liga bin ich täglich in der Turnhalle - wie früher. Ich trainiere aber nicht mehr zweimal am Tag, einmal reicht, drei bis vier Stunden", sagte Hambüchen.