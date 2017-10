Ngyuen wahrt Finalchance

World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 Champions Hockey League Wolfsburg -

Salzburg Champions Hockey League München -

Brynäs Champions Hockey League Esbjerg -

Mannheim World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro NHL Blues @ Penguins China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 NBA Timberwolves -

Warriors World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Viertelfinale China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 2 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Halbfinale Premiership Harlequins -

Sale NHL Golden Knights @ Stars China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 1 China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 2 Pro14 Leinster -

Munster World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Finale China Open Women Single WTA Peking: Finale Lega Basket Serie A Venedig -

Trient NBA Warriors -

Timberwolves Premiership Saracens -

Wasps ACB Teneriffa -

Valencia Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg NHL Penguins @ Capitals Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 European Challenge Cup Pau -

Gloucester Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale

Magerer WM-Auftakt der deutschen Kunstturner: Nur der ehemalige Barren-Europameister Marcel Nguyen darf sich noch Hoffnungen machen, bei den Weltmeisterschaften in Montreal das Finale an seinem Lieblingsgerät zu erreichen. Der Olympia-Zweite aus Unterhaching nimmt nach dem ersten von vier Qualifikationsdurchgängen einen vielversprechenden dritten Platz ein.

Zum wiederholte Male hingegen versagten Andreas Bretschneider am Reck die Nerven. Bei der nach ihm selbst benannten Höchstschwierigkeit verfehlte der Chemnitzer die Stange und stürzte zu Boden. Enttäuscht verließ der 28-Jährige nach seinem Auftritt das in eine Turnarena verwandelte Olympiastadion von 1976.

Keine Chancen auf die Teilnahme an einem Endkampf hatte erwartungsgemäß der Hannoveraner Andreas Toba. 422 Tage nach seinem Kreuzbandriss bei den Olympischen Spielen kam der "Hero de Janeiro" sowohl am Pauschenpferd als auch an den Ringen nicht über Mittelmaß hinaus.

Herder stürzt beim Abgang

In Brasilien hatte der 26-Jährige trotz seiner schweren Verletzung noch am Pauschenpferd geturnt und mit dieser Energieleistung der deutschen Riege zum Finaleinzug verholfen. Nach seiner Rückkehr erhielt Toba zahlreiche Ehrungen, unter anderem wurde er mit dem Bambi ausgezeichnet.

Nach einer verkorksten Übung am Reck wackelt auch der eingeplante Finalplatz von Philipp Herder im Mehrkampf. Der deutsche Vizemeister aus Berlin lieferte fünf solide Übungen ab, schwächelte aber am Königsgerät. Nach einem Sturz beim Abgang erkannten die Kampfrichter dem 24 Jahre alten Sportsoldaten lediglich enttäuschende 11,866 Zähler zu.