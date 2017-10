WM-Aus für Olympiasieger Uchimura

China Open Women Single Live WTA Peking: Tag 4 Champions Hockey League Wolfsburg -

Bitteres Aus für den Titelverteidiger: Der Japaner Kohei Uchimura musste bei der WM in Montreal am Montagabend (Ortszeit) die Qualifikation abbrechen. Der zweifache Olympiasieger und sechsmalige Weltmeister im Mehrkampf verletzte sich bereits beim Sprung am linken Fuß.



Zwar versuchte der 28-Jährige den Wettkampf nach dem Malheur am zweiten Gerät im Olympiastadion von 1976 noch fortzusetzen, doch einen Durchgang später gab Uchimura nach seiner Übung am Barren auf.

Damit wird es in Kanada auf jeden Fall einen neuen Titelträger im Sechskampf geben. Gute Aussichten auf Gold haben der Rio-Olympiazweite Oleg Wernjajew und Manrique Larduet als bislang Führender des Vorkampfs.

Aus dem Lager der Deutschen blieben Marcel Nguyen (Unterhaching) und Philipp Herder (Berlin) unterdessen auf Finalkurs. Ex-Europameister Nguyen liegt vor dem vierten und letzten Qualifikationsdurchgang am Dienstag an seinem Paradegerät Barren mit 14,933 Punkten auf dem sechsten Platz. Die besten Acht pro Gerät ziehen in die Entscheidungen am Wochenende ein.

Herder auf dem 13. Rang

Herder, als Einziger aus der Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) an allen Geräten am Start, belegt im Mehrkampf zwischenzeitlich den 13. Rang (79,831 Punkte).

In diesem Wettbewerb empfehlen sich 24 Athleten für das Finale am Donnerstag. Alle anderen deutschen Turner, darunter Olympia-Held Andreas Toba (Hannover) sowie der Chemnitzer Andreas Bretschneider, hatten schon direkt nach ihrem ersten Auftritt keine Chance mehr auf einen Finalplatz.